前TVB「御用賤人」滿頭白髮被指未老先衰　曾傳得罪高層被foul走

有「御用賤人」之稱趙永洪於1998年加入無綫（TVB），跟林峯屬同一年訓練班同學，初出道幾年籍籍無名，後來出演《同事三分親》和《畢打自己人》而為人所熟悉。加入TVB多年以來，趙永洪演出過不下百個角色，其中又以早年《降魔的》中的士司機「些粉」最受歡迎。2018年趙永洪約滿離開TVB，2020年他亦曾返回TVB出演《使徒行者3》、《一舞傾城》、《狀王之王》等劇，可惜的是踏入2024年後就再無在TVB出現。

趙永洪以早年《降魔的》中的士司機「些粉」最受歡迎。（微博圖片）

趙永洪在《巨輪II》飾演賤男姚浩天。（微博圖片）

趙永洪參演過不少TVB劇集，當中以飾演小人物而知名。（劇照）

趙永洪轉戰內地

趙永洪近年轉戰內地市場發展掘金，2024年他曾參與電影《紅汽車》，並與劇組一同走上第26届上海國際電影節的紅地氈，還在內地CCTV6台出現，又曾與鍾舒漫出席商演，也參演了網劇《唐人街探案2》。

早前趙永洪打入內地市場，仲行埋紅地氈添。（截圖）

近年趙永洪有不少商演。（網上圖片）

趙永洪滿頭白髮被指未老先衰

近日趙永洪又在內地社交平台引起討論，有網民見他最新狀態竟然滿頭白髮，直指他未老先衰，大家都為他身體狀況擔憂，紛紛疑惑是不是工作太忙捱壞了身子。不過趙永洪事後表示，白髮只是為了新戲造型。

趙永洪的白髮只是為了新戲造型。（片段截圖）

趙永洪被當街叫茄喱啡

趙永洪的演藝之路曾經也遇過不少挫折，早年趙永洪透露過一件難忘經歷，「應該係拍《同事三分親》之前嘅事啦，有日搭緊地鐵，有個7、8歲嘅小朋友認得我，講咗句『明星喎』，正當我準備微笑點頭嘅時候，佢身邊嘅哥哥大大聲話『明乜嘢星吖？茄喱啡嚟之嘛。』當時我成塊面感到好熱，到咗下一站我即刻落車。」趙永洪沒有怪責對方的無禮，而他能繼續堅持下去，只得一個原因「好簡單，真係鍾意演戲」。