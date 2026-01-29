關嘉敏學「性商教母」周媛擺「靈動」姿勢　慘遭人白眼：話我難頂

內地網紅「靈動老師」周媛近日因一段教學影片爆紅，卻因內容影片被批低俗、物化女性、似「小三培訓班」，遊走法律灰色地帶，最終遭平台永久封殺。

內地網紅「靈動老師」周媛。(網上截圖)

「中國性商教母」周媛爆紅起源

周媛自稱「中國性商教母」，現年46歲來自長沙，以教授女性提升魅力及親密關係技巧聞名。她的一段46秒影片瘋傳，內容包括「我只眼神給出去」、「我的身體形成了一個X字形」、「是不是靈動了」等魔性台詞，搭配嫵媚表情及肢體動作，迅速成為網路迷因，引發網友及藝人二創模仿熱潮。

關嘉敏今日（29/1）現身屯門亮相好友梁敏巧個人YouTube頻道節目《一齊煮飯仔》拍攝時，接受《香港01》訪問時表示：「其實我有睇過佢啲嘢，同埋我都有拍咗條片，但最後尾我係過唔到自己嗰關。我係有嘗試學佢擺啲姿勢影相，同埋學佢講嘢睇吓係咪有啲唔同，但身邊啲人話我難頂咗囉。（姿勢影相有冇幫助？）係有，我本身都好中意影相，同埋嗰啲角度，我覺得如果要女性化啲，其實角度好緊要。同埋我之前都有特登有學過，所以我覺得佢講嗰樣嘢系係啱嘅。（靈動本意係釣金龜？）係，但我冇呢個我冇呢個才能，我冇呢個天份。」

關嘉敏自嘲無才能釣金龜婿。（葉志明攝）