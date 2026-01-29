梁敏巧乘地鐵被偷影網民留言性騷擾感冒犯　怒斥：絕對零容忍

梁敏巧近日北上深圳搭地鐵時「瞓到唔省人事」，被乘客認出兼偷拍放上網，本來只是一段「野生捕獲女神」的小趣聞，卻因為有網民留下帶性騷擾意味的留言，令事件急轉直下，她之後高EQ兼夠火的回應亦獲大票網民力撐。

梁敏巧成功邀請阿Bob和關嘉敏亮相節目。（葉志明攝）

搭地鐵被網民「野生捕獲」

日前有網民在Threads分享，指自己在深圳搭地鐵時，發現身旁有位女乘客正在「瞌眼瞓」，細心望真先發現竟然係《東張西望》主持、有「東張女神」之稱的梁敏巧。網民形容她一路打瞌睡，多次差點側到挨向自己，令佢「心跳加速」，但強調自己「咩都冇做」，只是近距離發現她皮膚好好，於是忍唔住影低畫面，上載社交平台同大家分享這次偶遇。

網民留言性騷擾

然而，在一片善意留言之中，卻出現一名網民刻意「意淫」留言，語帶挑逗，質問帖主「咪你可以大庭廣眾地揸人咩？可以做到乜先？」面對這則引起爭議的性騷擾留言，梁敏巧並沒有選擇沉默，她直接在該留言下回覆：「咁都搵到位性騷擾人呀？尊重下自己同你父母啦！」

梁敏巧乘東鐵被偷影。(網上圖片)

意淫留言零容忍

梁敏巧今日（29/1）現身屯門出席其YouTube個人頻道節目《一齊煮飯仔》錄影。梁敏巧接受《香港01》訪問時表示：「其實我自己就絕對零容忍嘅，對於呢啲意淫嘅comment。其實之前有啲人喺我個social media comment我都係會直插，我係冇俾面嘅。因為我覺得呢啲風氣要改，唔可以上網用Account，跟住就可以任意妄為，我覺得女仔係要企出嚟去改寫呢個風氣。」

梁敏巧續說：「我好希望嗰班人嘅心態要改。（下次會唔會擘大眼瞓覺？）擘大眼點瞓覺啊，其實我忍唔到，我唔知自己瞓著。我連部電話都攞住我真係瞌著，自己太攰。」

梁敏巧今日出席其YouTube個人頻道節目《一齊煮飯仔》錄影。（葉志明攝）