譚嘉儀演唱會團隊爆主辦拖糧2年　透露有人收到錢：揀人出糧

2024年，《超級巨聲3》出道的歌手譚嘉儀於演藝學院首次舉行了一連三場《Be With You 演唱會2024》，這場個人音樂盛事本應成為她歌唱事業上重要的一章，但是，最近卻意外爆出拖欠酬勞的醜聞，令這次演唱會成為災難性的經歷。

譚嘉儀演唱會和音Kasey Pong在社交平台上公開訴說不滿

近日，為譚嘉儀演唱會擔任和音的Kasey Pong在社交平台上公開訴說不滿，表示至今仍未收到應得的酬勞：「因為做咗譚嘉儀演唱會嘅和音。但係好可惜，到今日我哋成個團隊都仲未收到應得嘅酬勞。」她爆出主辦方Two Ally Workshop遲遲不付款，甚至難以尋找負責人Jelly，只能無助地眼看演出團隊被欠薪。Kasey透露，曾發現對方仍然在幫其他藝人，如：DJ樂怡和姚子羚工作，但因不涉及他們，未有進一步追問。然而，她對拖欠酬勞至無可奈何的情況深感不滿，更質疑香港是否對此類事件缺乏有效的追討機制。

原來譚嘉儀同樣是這次事件中的受害者

作為演唱會主角的譚嘉儀，原來她同樣是這次事件中的受害者。她在接受網媒《娛壹》訪問時透露：「我知音樂班底收唔到錢，我都未收到六位數演出費，完全無收過，我都係苦主。」她指自己亦未收到當初承諾的六位數演出酬金。由於當時合約是由她仍屬TVB期間簽署，因此所有追討事宜全權交由公司負責，但至今依然沒有結果：「法律上份約係舊公司同佢簽。要交返俾舊公司追。」

譚嘉儀透露音樂班底曾採取法律手段追討

譚嘉儀直言，一般合約都規定於演出當日或之前支付報酬，但她在籌備及演唱會期間將心力專注於表演，並無留意款項是否按時支付。如今，她既已與TVB約滿，合同關係結束，追款責任似乎更添複雜性。她透露音樂班底曾採取法律手段追討，但遇上對方成立有限公司且惡意不付款的局面，最終也「無計可施」，尤其主辦公司更是已搬遷甚至關閉。

主辦方負責人Jelly揀人支付薪酬

譚嘉儀稱自己曾親自嘗試聯絡主辦方負責人Jelly，但對方從最初敷衍推託到後來完全已讀不回：「起初話過年就會有，我一直都唔係追自己嗰份先，係幫音樂班底追，但佢一路拖。之後打俾佢唔聽，留言不回。」她更聽聞有人成功收到酬勞，顯示主辦方有選擇性支付薪酬：「聽聞有啲收到。以我所知佢係揀人出糧，會俾返佢會繼續合作嘅人。」她坦言，這種行為令人憤怒且無助。

譚嘉儀忙完手頭上工作再追

此外，Kasey指出即使拖欠大筆款項，Jelly卻依然能活躍於演藝圈，繼續與其他藝人合作。對此譚嘉儀難掩憤怒，認為這種情況不負責任卻依然如常運作難以理解。對於未來合作模式是否會因這次教訓而改變，她直言每次與不同單位合作都有不同安排，不能一概而論。有些場合或需事前支付酬勞，也有可能按雙方商議作靈活處理。但此次經驗確實讓她感受到保障職業報酬的重要性：「至於今次事件，又真係未試過，又未去到經一事、長一智咁嚴重，當然我都會繼續追討返我應得嘅報酬。」只是忙於手頭工作的她，希望先完成現有安排，再專注思考後續追討。