海兒憑《中聲》事業如日中天竟談退休　原來背後真相竟然係

憑擔任TVB綜藝節目《中年好聲音3》評審而走紅的海兒（Hedy)，因擁有偶像級的外表以及音樂才華，所以被譽為「世一音樂女神」，成功收獲不少粉絲。而在人氣及事業如日中天之際，她就在社交平台談及「退休」，當大家知道背後真相後都鬆一口氣。

海兒被譽為「世一音樂女神」。（小紅書圖片）

大曬白滑長腿360度零死角

不時在社交平台上貼性感照的海兒，近日就上貼多張身穿淺藍色背心搭配超短裙，大展白滑長腿的美照，還相當大膽地爬上愛車車頂，以香港迷人的城市天際線作背景，擺出性感誘人Pose，相當漂亮。

除此之外，她還在車內擺出多個pose，時而甜笑向外望，時而側頭靠下對鏡微笑等，每一個畫面猶如在拍寫真般，根本是360度零死角。

海兒好漂亮。（小紅書圖片）

海兒大膽地爬上愛車車頂拍照。（小紅書圖片）

海兒大談退休

眼見海兒與愛車互動並留下美照，還在社交平台大談榮休，原來要退休的並不是她，而是她的愛車。她幽默地表示：「由日常用車退役為假日車」，而這輛車是她的第一輛車：「你是我十八歲那年第一次嚐到自由的滋味，從日出時的冒險到日落時的嘆息，你承載着我的秘密﹑我的恐懼﹑我的喜悅。謝謝你成為我的第一輛車，我的冒險夥伴，我的朋友。」此話一出，即暗示着她即將會有新車。近年她因節目帶動而工作不斷，相信身價水漲船高，未來的新座駕也想必價格不菲吧！

海兒愛車要榮休了。（小紅書圖片）