61歲視帝移居內地遊河南開封歎燴麵　食到舐舐脷網民跪求開吃播

現年61歲、曾三奪無綫（TVB）視帝殊榮的黎耀祥（Wayne），近年他跟隨北上發展大潮，逐漸減少香港的幕前工作，將生活重心移師內地，更索性與愛妻移居內地享受半退休的優質生活。雖然他早已是圈中公認的「隱形富豪」，但私底下的生活作風卻極為親民接地氣，近日一段他在內地大啖美食的短片在網上瘋傳，其豪邁不羈的食相再次引證了這位視帝毫不造作的真性情。



早前黎耀祥和愛妻在武漢「踎街邊」食熱乾麵。（小紅書＠黎耀祥）

遊河南開封食好西 羊肉湯一滴不剩

繼早前在武漢「踎街邊」食熱乾麵後，黎耀祥的「食好西」版圖擴展至河南開封，他在影片中帶大家品嚐當地享負盛名的地道美食——燴麵。面對眼前一大碗湯底濃郁、麵條寬闊的羊肉燴麵，黎耀祥再次發揮其資深「吃貨」本色，全程吃得津津有味，一臉滿足。

黎耀祥之後又到河南開封食麵。（小紅書＠黎耀祥）

最令網民驚嘆的，是黎耀祥吃到最後還意猶未盡。只見他雙手捧起比臉還大的麵碗，仰頭將鮮甜濃郁的羊肉湯底一飲而盡，飲到「舐舐脷」，直至碗底朝天、一滴不剩才肯罷休。這種不浪費食物又豪邁的食相，完全沒有明星架子，獲網民大讚這才是懂吃的真男人，更建議黎耀祥「開個吃播」。

黎耀祥吃到最後更是意猶未盡，只見他雙手捧起比臉還大的麵碗，仰頭將鮮甜濃郁的羊肉湯底一飲而盡，飲到「舐舐脷」。（小紅書＠黎耀祥）

網民大讚黎耀祥是懂吃的真男人，更建議黎耀祥「開個吃播」。（小紅書截圖）

中山豪宅裝修奢華

雖然在「食」方面隨遇而安，甚至會蹲在街邊吃平民餐，但黎耀祥的居住環境及資產卻絕不馬虎。為了方便在內地長住，他去年已在中山置業，購入一個裝修奢華的豪宅單位。從其社交平台分享的宴客片段可見，屋內裝潢極具氣派，巨型客廳掛有璀璨水晶燈，配備落地大玻璃窗、大型梳化及超長飯枱，閒時更會與友人在露台歎茶，生活極之寫意。

從黎耀祥社媒分享的宴客片段可見，屋內裝潢極具氣派，巨型客廳掛有璀璨水晶燈，配備落地大玻璃窗、大型梳化及超長飯枱。（抖音＠黎耀祥）