袁嘉敏賣性感相登台吸金力強　豪花5萬買Chanel手袋盡顯生活優渥

現年41歲的2009年港姐「最上鏡小姐」袁嘉敏（Candy），自2022年爆出與百億富商鍾培生父子的糾紛、怒轟在鍾家生活是「噩夢」後，一度移居英國生活。不過，她於去年2月宣布回流香港，隨即轉戰內地登台及積極經營社交平台。近日，袁嘉敏在小紅書上載東京購物分享影片，豪氣掃貨，生活依然非常富貴。

買新手袋！（截圖）

赴英前曾變賣手袋「斷捨離」 回流即展開報復式消費

袁嘉敏於片中憶述，當年決定移居英國時，為了減省行李曾忍痛將6、7個名牌手袋變賣。然而，回流後她坦言非常懷念以前的生活模式及珍藏，故趁今次東京之行展開「報復式購物」以彌補遺憾。在分享的戰利品中，最矚目的是一個價值港幣50,000元的CHANEL手袋，足見她出手極為闊綽。

5萬！（截圖）

獎勵自己。（截圖）

目前內地登台、社交平台雙線發展。（截圖）

內地登台「錢」途無限 生活質素遠超「寄居」時期

除了瘋狂購物，袁嘉敏亦在片中大曬當地的精緻美食及奢華酒店行程。雖然她回港後減少在主流媒體露面，但財路卻更為廣闊。她近年頻頻獲邀到內地各大城市進行商業演出，憑藉昔日港姐及影視名氣，深受內地主辦方及觀眾歡迎。從其富貴遊日行程可見，她現時的獨立經濟能力與生活品質，比起當年指控的「寄居」時期似乎有增無減。

袁嘉敏先是分享性感的照片，之後就是收費平台的連結，要觀眾及支持者需先付費才可以繼續觀看。(ig@candy_kamanyuen)

袁嘉敏先是分享性感的照片，之後就是收費平台的連結，要觀眾及支持者需先付費才可以繼續觀看。(ig@candy_kamanyuen)

其實袁嘉敏最後都只是想宣傳她的付費平台，引導大家點進去。(ig@candy_kamanyuen)

賣相其實好好賺，袁嘉敏深諳此道。（ig截圖）

袁嘉敏到內地出騷。(袁嘉敏ig圖片)

袁嘉敏性感誘人。(袁嘉敏ig圖片)

袁嘉敏身材依然出眾。（小紅書影片截圖）