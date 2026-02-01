前J2女神誤墮新型電騙陷阱　以為唔記得交水費險被騙走30多萬

近年騙案層出不窮，有不少市民都不幸中招。「前TVB小花」陳欣茵昨日（31日）在IG拍片分享誤墮電騙陷阱，差點被騙走30多萬，幸好最後一刻拒絕匯款才能避過一劫！

「前TVB小花」陳欣茵於2018年主持《#後生仔傾吓偈》加入TVB，亦曾於《使徒行者3》、《逆天奇案》、《愛·回家之開心速遞》、《痞子無間道》等劇集出鏡。2023年她離開TVB後就轉往網上發展，專注經營網絡平台。（IG圖片）

陳欣茵誤墮新型電騙

陳欣茵在IG拍片分享了墮入電騙陷阱的過程，並留言寫道：「好彩唔使上東張西望咋🤥🙏一條reel話你知⚠️最新騙徒手法 如何逃過壞人手指罅😱 萬一被騙後續如何處理⁉️ 點先唔會中招❔注意事項🚨 請send俾你屋企人或者朋友🙏🙏🙏 唔好再檢討受害者～ 呢件事發生我身上先知道 真係任何人任何時間都係有機會中招 提高警覺！」

陳欣茵在IG拍片分享了墮入電騙陷阱的過程。（IG圖片）

險被騙走30多萬

陳欣茵在片中透露，她收到一個短訊：「溫馨提醒：閣下之水費賬單於2026年1月28日發出之水費賬單未繳清並已逾期，請於今日處理」，並附上付費連結。由於陳欣茵經常忘記繳交水電煤費用，故看到短訊時以為自己真的忘記繳費，便沒有多想按下連結，版面顯示她需要繳交16元港幣。不過當輸入名字及信用卡號碼，付款雙重認證後進入網上銀行版面後，竟然顯示「HKD45,440.93」，其後發現商戶名稱並不是水務署，而是「EDEN CLICKS EVENTS」才驚覺誤中騙案，便立即拒絕付款，才沒有被騙。

陳欣茵收到一個繳交水費的短訊。（IG圖片）

由於陳欣茵經常忘記繳交水電煤費用，故看到短訊時以為自己真的忘記繳費，便沒有多想按下連結。（IG圖片）

當輸入名字及信用卡號碼，付款雙重認證後進入網上銀行版面後，竟然顯示「HKD45,440.93」。（IG圖片）

其後發現商戶名稱並不是水務署，而是「EDEN CLICKS EVENTS」才驚覺誤中騙案。（IG圖片）

朋友中「假煤氣公司短訊」騙案

本以為拒絕付款就冇事，但還有第二、第三筆款項需要繳交，而金額分別竟然為「HKD 23500.00」及「AED 128239.00」（即阿聯酋幣，約港幣27萬2千300元）。陳欣茵回過神來才發現自己被騙，便立即封鎖了信用卡，她直言其實之前都收過這類型的詐騙短訊，不過由於當時收的都是簡體字，故沒有墮入陷阱。另外，陳欣茵指身邊有朋友誤墮假冒煤氣公司的短訊陷阱，並呼籲大家要留意短訊是否有串錯字，而騙徒最厲害的是製作了假冒煤氣公司網站令朋友降低疑心，朋友最後被騙1萬七千元港幣。

本以為拒絕付款就冇事，但還有第二、第三筆款項需要繳交，而金額分別竟然為「HKD 23500.00」及「AED 128239.00」（即阿聯酋幣，約港幣27萬2千300元）。（IG圖片）

立即封鎖信用卡。（IG圖片）

驚覺被騙。（IG圖片）

之前沒有被騙是因為收到的詐騙短訊都是簡體字。（IG圖片）

幸好沒有金錢損失

陳欣茵：「好好彩今次嘅我係冇任何金錢損失，其後我就即刻聯絡匯豐安全詐騙熱線，同佢發生咗呢件事，佢就即刻幫我Cut咗張卡，再Check吓我銀行有冇其他可疑交易，結果好彩係冇嘅！」之後收到新信用卡及信用卡號碼後，隨即改了網上銀行密碼，雖然沒有親身到警署報警，但有到電子報案中心舉報騙案。

陳欣茵有朋友收到假冒煤氣公司的騙案並中招。（IG圖片）

陳欣茵發現誤墮騙案後，立即聯絡銀行詐騙熱線。（IG圖片）

雖然沒有親身到警署報警，但有到電子報案中心舉報騙案。（IG圖片）

更著大家如果收到繳費訊息，官方訊息名字前會有「#」。（IG圖片）