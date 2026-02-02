67歲扮嘢王現身大馬滿臉白鬚撞樣盧海鵬 曾中風險癱瘓近況曝光
撰文：薯條
出版：更新：
現年67歲的「扮嘢王」廖偉雄（阿燦）自90年代末淡出幕前轉行從商後，雖然曾面臨破產但近年專心發展事業。近年移居馬來西亞專注發展餐飲業的他，近日在吉隆坡罕見露面，其最新狀態引發網民熱議。
白鬚激似前輩盧海鵬
歌手王鄭浚仁日前在社交平台分享與廖偉雄的合照，透露在吉隆坡與對方聚餐，大讚廖偉雄分享的人生意經獲益良多。照片中可見，廖偉雄面色十分紅潤精神不錯，但滿臉白鬚且髮量明顯減少，老態顯現，更有網民直言他激似演藝前輩盧海鵬。
曾爆中風險癱
其實廖偉雄近年健康狀況曾亮紅燈，他早前曾自爆差點癱瘓，透露在發現左下顎僵硬麻痺後，左腳更一度失去知覺。雖然後來透過中醫針灸令身體恢復六至八成，但他仍心有餘悸。
大馬開「七星級餐廳」
儘管身體曾敲響警鐘，但廖偉雄的創業魂依然旺盛。王鄭浚仁日前曬出的合照，正是受邀到廖偉雄的餐廳「吃料」。去年（2025年）廖偉雄將事業重心移回大馬，在吉隆坡斥資打造佔地1.5萬呎、4層高的飲食娛樂基地「星廚私宴」更一度自豪稱其為「七星級餐廳」。其實廖偉雄曾因生意失敗負債40萬港元而宣布破產，但憑毅力轉戰內地經營「亞燦米」有機農業，身家據傳已過億元。
農業王國遇天災重創
在轉戰大馬之前，廖偉雄在廣東羅定的「燦神龍場」曾遭遇重創。由於當地遇上百年一遇的山洪暴發，大片米田被淹沒，廖偉雄當時看著被泥水沖毀的心血，一度崩潰痛哭表示：「乜都冇晒喇！」