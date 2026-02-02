67歲扮嘢王現身大馬滿臉白鬚撞樣盧海鵬　曾中風險癱瘓近況曝光

現年67歲的「扮嘢王」廖偉雄（阿燦）自90年代末淡出幕前轉行從商後，雖然曾面臨破產但近年專心發展事業。近年移居馬來西亞專注發展餐飲業的他，近日在吉隆坡罕見露面，其最新狀態引發網民熱議。

廖偉雄在馬來西亞吉隆坡開設1.5萬呎、4層高的綜合性飲食娛樂基地。（截圖）

白鬚激似前輩盧海鵬

歌手王鄭浚仁日前在社交平台分享與廖偉雄的合照，透露在吉隆坡與對方聚餐，大讚廖偉雄分享的人生意經獲益良多。照片中可見，廖偉雄面色十分紅潤精神不錯，但滿臉白鬚且髮量明顯減少，老態顯現，更有網民直言他激似演藝前輩盧海鵬。

近日歌手王鄭浚仁受邀到吉隆坡廖偉雄的餐廳「吃料」，更曬出與廖偉雄的合照。（ig@raxteh）

曾爆中風險癱

其實廖偉雄近年健康狀況曾亮紅燈，他早前曾自爆差點癱瘓，透露在發現左下顎僵硬麻痺後，左腳更一度失去知覺。雖然後來透過中醫針灸令身體恢復六至八成，但他仍心有餘悸。

去年2月廖偉雄自爆在2024年12月突然感到左腳無力及失去控制能力，事後發現左腳中風，而右腳就有痛風問題。（YouTube影片截圖）

大馬開「七星級餐廳」

儘管身體曾敲響警鐘，但廖偉雄的創業魂依然旺盛。王鄭浚仁日前曬出的合照，正是受邀到廖偉雄的餐廳「吃料」。去年（2025年）廖偉雄將事業重心移回大馬，在吉隆坡斥資打造佔地1.5萬呎、4層高的飲食娛樂基地「星廚私宴」更一度自豪稱其為「七星級餐廳」。其實廖偉雄曾因生意失敗負債40萬港元而宣布破產，但憑毅力轉戰內地經營「亞燦米」有機農業，身家據傳已過億元。

廖偉雄大搞飲食生意！（YouTube影片截圖）

笑言是大馬首間七星級餐廳。（YouTube影片截圖）

農業王國遇天災重創

在轉戰大馬之前，廖偉雄在廣東羅定的「燦神龍場」曾遭遇重創。由於當地遇上百年一遇的山洪暴發，大片米田被淹沒，廖偉雄當時看著被泥水沖毀的心血，一度崩潰痛哭表示：「乜都冇晒喇！」

廖偉雄的米田變水塘。（YouTube影片截圖）

神級扮嘢王！（影片截圖）