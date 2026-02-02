汪明荃與年老女小販結緣數十載　街頭送暖感動網民：好有人情味

現年78歲的汪明荃（阿姐）入行近60年，對工作熱情從未減退，每次阿姐亮相都霸氣盡顯，但私底下卻是溫柔又重情義。日前有網民在銅鑼灣街頭偶遇阿姐，並將片段分享到社交平台，片中阿姐的簡單暖心舉行，竟感動大批網民。

汪明荃入行近60年，對工作熱情從未減退，每次阿姐亮相都霸氣盡顯，但私底下卻是溫柔又重情義。（IG圖片）

汪明荃送蘿蔔糕予年老小販

在網民分享的片段中，身穿紅色上衣的汪明荃手持一個賀年蘿蔔糕禮盒，走到一位型瘦削矮小的年老女小販「玉姐」身旁。阿姐溫柔地呼喚玉姐，當時正在整理檔口的玉姐回頭一看，見到阿姐玉姐驚喜萬分，而阿姐則親切地表示：「我嚟拎蘿蔔糕畀你呀！」

身穿紅色上衣的汪明荃手持一個賀年蘿蔔糕禮盒，走到一位型瘦削矮小的年老女小販「玉姐」身旁。（小紅書）

當時正在整理檔口的玉姐回頭一看，見到阿姐玉姐驚喜萬分。（小紅書）

兩人相識多年。（小紅書）

汪明荃跟玉姐結緣數十載

據網民留言透露，阿姐與玉姐早已結下數十年不解之緣。多年來，阿姐一直光顧玉姐的攤檔購買絲襪，從此建立深厚情誼。網民更留言大讚：「阿姐不僅是熒幕上的巨星，更極具善心與人情味。她對舊識街坊如此照顧，多年來不時幫襯玉姐檔口，甚至在新年以蘿蔔糕相贈。頓時整日充滿正能量與溫情。🥰🫶🏻」

阿姐向玉姐送上蘿蔔糕禮盒。（小紅書）

網民大讚汪明荃人美心善。（小紅書）

網民大讚汪明荃人美心善

這段跨越數十年、不因身份地位改變的友誼，感動大批網民，更大讚阿姐的暖心舉動非常有愛：「阿姐年年都給這個阿婆，給紅包她的」、「汪明荃少了以前霸氣，現在變得很隨和❤️」、「好有人情味, 等老人家開心」、「兩人真的是老朋友」、「人美心善的阿姐」、「我記得以前阿姐都有探過這個婆婆的」。

汪明荃羅家英結婚16年終圓婚紗夢 不丹披嫁衣老公情不自禁錫額頭

汪明荃在IG分享了多張與羅家英穿上不丹傳統民族服裝的婚紗照！（IG圖片）

好甜蜜！（IG圖片）