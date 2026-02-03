71歲金馬視后低調現身晚宴　合照需守兩大嚴規　曾親臨亞博撐姜濤

現年71歲的影壇視后「大美人」林青霞，雖然已淡出幕前多年，專注寫作及享受生活，但其一舉一動依然是鎂光燈焦點。近年她積極經營社交平台，與外界分享生活點滴。近日，林青霞盛裝出席出版社50周年晚宴，難得露面自然吸引現場一眾賓客爭相邀約合照，希望一睹女神風采。不過，原來要成功與這位大美人「集郵」，背後殊不容易，有著一套獨特的「嚴格規矩」。



紅衣現身穩坐C位 雲海揭合照「潛規則」

前電台DJ兼節目主持雲海日前在Threads開心分享了一張與林青霞的10人大合照。照片中可見，紮起頭髮的林青霞身穿一襲鮮紅色上衣，氣色紅潤，狀態極佳，在人群中穩坐正中間的「C位」，氣場強大，輕易成為全場焦點。

不過，雲海在帖文中爆料，指當晚大家都渴望與林青霞影相打卡，但必須遵守兩大規矩，否則免問，嚴禁單獨合照， 為了節省時間或保持秩序，林青霞只接受多人「群體合照」，不設單人「私有化」時段；禁用私人相機： 現場賓客不能使用自己的手機或相機拍攝，必須由林青霞的貼身助手操刀。

雲海詳細描述了當晚的流程：「要佢助手影完之後Send返俾出版社，再Send俾我哋。」雖然程序繁複且不能「獨食」，但雲海表示大家依然興奮不已，更激讚：「我哋都已經好開心！佢真人仲靚，果然係超級大美人！」

低調現身亞博 英文留言撐後輩姜濤

除了出席文化界活動，林青霞亦緊貼潮流，對樂壇後輩更是愛護有加。人氣男團MIRROR成員姜濤（Keung To）於2025年12月20日在亞洲國際博覽館舉行一連多場的《KEUNG TO「LAVA」LIVE 2025》演唱會，林青霞便被發現親臨現場捧場。

事後，她更在社交平台上載了與姜濤的合照，並以英文留言送上祝福：「Having worked with Keung To, Brigitte wishes him endless success.」盡顯前輩風範。事實上，兩人的緣分早有跡可尋，在此前的一場慈善晚宴中，林青霞曾特意點名與姜濤合唱張國榮的經典金曲《明星》，兩人因此而結緣。這段跨越世代的「忘年交」情誼，一直為人津津樂道。