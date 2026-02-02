譚嘉儀、孔德賢、陳熙蕊及梁栩寧風雨不改　與公眾共倡寵物關懷

「寵物似主人型」金寵獎紅地氈頒獎典禮日前假西環卑路乍灣海濱長廊圓滿舉行，主辦單位邀請了商經局副局長陳百里、自由黨寵物權益關注組召集人王家旗現身支持活動，推廣大使譚嘉儀、孔德賢（Danny）和陳熙蕊（Blossom），表演嘉賓梁栩寧（Haily），大會司儀潘盈慧風雨不改與公眾共倡寵物關懷。活動透過頒獎、表演與互動，推廣寵物與主人之間的情感紐帶，倡導「理性飼養、終生負責」的關愛文化。現場氣氛溫暖，展現人與動物之間超越天氣的深厚連繫。

譚嘉儀、孔德賢、陳熙蕊及梁栩寧風雨不改與公眾共倡寵物關懷。(公關提供)

活動吸引了眾多寵物愛好者到場。(公關提供)

雖然活動期間春雨綿綿，但無損參加者興致，陳熙蕊在活動中表示：「今日參加這個慈善活動非常開心，十分有意義，可以見到各式各樣的寵物例如羊、鸚鵡等等，擴闊了我對陪伴動物的認識。雖然天氣有點美中不足，但大家的熱情絲毫不減。」譚嘉儀首次帶同愛貓「雲呢拿」公開亮相，她驚喜表示：「雲呢拿一點也不怯場，甚至很有做網紅的潛質，而且她的身體真的很暖，我抱著她時尤如抱著一個大暖包！我在家中和雲呢拿經常形影不離，她是我舒緩工作壓力的重要伙伴。」孔德賢分享除了現時飼養的愛犬「風風」外，他也有領養新貓的念頭，不過因工作經常出國，他至今仍謹慎考慮。孔德賢呼籲公眾：「飼養寵物是一生承諾，必須認真評估自身生活模式與環境，避免因衝動而導致棄養。」

孔德賢、陳熙蕊。(公關提供)

梁栩寧、孔德賢、陳熙蕊。(公關提供)

久未公開獻唱的表演嘉賓梁栩寧亦落力演出，她表示心情興奮，期待觀眾評價其歌藝是否有進步。梁栩寧透露：「因弟弟鼻敏感而無法養寵物，但內心一直渴望擁有一隻貓，因此對參與今次活動推動動物權益深感鼓舞。」活動時段一直在下雨，幸好主持潘盈慧經驗豐富，順利完成每個環節，阿盈說：「有一個參賽者係3歲小男孩，這個小男孩同狗狗在台邊等待出場，他突然走埋嚟笑住叫我姐姐，可愛到暈，就算正在下雨也彷如太陽出來了，即刻俾佢溶化咗。」

梁栩寧、譚嘉儀、陳熙蕊。(公關提供)

大會司儀潘盈慧。(公關提供)

今次活動吸引了眾多寵物愛好者及家庭到場，活動籌委之一Gaby Kwok 表示，感謝所有參與者不畏天氣，以行動支持寵物關懷，而且是次活動所籌得部份款項將會支援籌建國內學校，貫徹「以生命影響生命」的宗旨。活動透過藝人與公眾的真實分享，生動展現寵物作為家庭成員的情感價值，並持續呼籲社會踐行「飼養前停一停、想一想」的負責任態度。

譚嘉儀。(公關提供)