被隱匿的真相劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《被隱匿的真相》陸劇有王青、季卓作為編劇，嵇政為執導，由丁冠森、印小天、黃婷婷、郭品超領銜主演的一套以懸疑為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《被隱匿的真相》電視劇情大綱

十五年前那場震驚社會的「裸宴案」並未隨時間煙消雲散。隨着當年主犯白啟明（郭品超 飾）重返青城市引起警方高度重視。青年刑警唐堂（丁冠森 飾）在師父的帶領下，對這名代號「老白」的危險人物展開了嚴密的布控與偵查，卻意外揭開了隱藏在城市陰影下的連鎖犯罪。

調查發現，一個名為「八公狗舍」的網絡平台，表面上高舉「愛心收留流浪狗」的旗幟，背後卻是欺瞞大眾、攫取不法利益的非法組織，且其運作與白啟明有着盤根錯節的利益糾葛。與此同時，城內惡名昭彰的偷狗二人組橫行霸道，因毒餌導致老人與小孩誤食中毒，激化了社會大眾的憤怒情緒。隨着線索推進，鴻運餐廳老闆王力（印小天 飾）因失手殺人捲入漩渦，加上城中流浪漢接連離奇失蹤，種種案件的矛頭最終都指向了那場陳年舊案。

正當正義的唐堂逐漸撥開雲霧、接近事實核心時，他最在意的青梅竹馬（黃婷婷 飾）竟在此刻慘遭綁架。當他奮不顧身追尋真兇，才驚覺躲在幕後操控這一切的始作俑者，其真實身份竟然是……

《被隱匿的真相》播出時間

《被隱匿的真相》電視劇幾時播?《被隱匿的真相》於2月6日播放，一共有12集，由騰訊視頻播放。

《被隱匿的真相》演員

丁冠森 飾 唐堂

丁冠森 飾 唐堂（微博@被隱匿的真相官微）

印小天 飾 王力

印小天 飾 王力（微博@被隱匿的真相官微）

黃婷婷 飾 王以沫

黃婷婷 飾 王以沫（微博@被隱匿的真相官微）

郭品超 飾 白啟明