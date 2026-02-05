金宣虎捲逃稅風波剛認錯　再被翻舊帳拍戲時疑現「生理反應」捱轟

韓國男星金宣虎憑藉帥氣外型及精湛演技，近年在演藝圈急速冒起，先後參演《我的鬼神搭檔》、《海岸村恰恰恰》等大熱韓劇，近期更憑《愛情怎麼翻譯？》人氣再創高峰。然而，正當事業如日中天之際，他近日卻是非纏身，先是捲入逃稅醜聞令暖男形象大受打擊，一波未平一波又起，近日網上又瘋傳一段他昔日拍劇時的尷尬畫面，直指他在演繹親密戲份時疑似出現「生理反應」，隨即引爆網絡熱議。



人工呼吸戲驚見「下身激凸」

這段被網民「考古」挖出的舊片段，近日在各大社交平台瘋傳。畫面中，金宣虎正躺在地上，由一名女演員對他實施人工呼吸急救，兩人肢體接觸相當親密。豈料，有眼尖網民在慢鏡重播下，發現金宣虎下半身出現異樣，褲襠位置有明顯的「形狀凸起」，疑似在拍攝過程中起了生理反應。

這幕尷尬畫面曝光後，隨即引起部分網民砲轟，直斥「我的眼睛！」，認為這種生理反應是對女演員的極不尊重。不過，輿論並非一面倒。有不少網民及粉絲站出來為金宣虎護航，認為在同一場戲需要反覆拍攝、多次重來，加上肢體摩擦的情況下，男性出現生理反應純屬正常的生理構造反射，不應被過度解讀或惡意放大檢視。

更有不少人紛紛留言聲援：「這不是很正常嗎」、「他到底惹誰了」、「生理反應又沒法控制，沒必要討論這個吧」、「請不要找會呼吸的男演員，因為會被xsr（性騷擾）」。鑑於金宣虎近期負面新聞不斷，有部分網民更開始質疑金宣虎近來風波不斷，懷疑是否有人在背後「做局」，刻意翻舊帳以此抹黑這位當紅男星。

金宣虎認開空殼公司避稅 深刻反省急道歉

除了這宗陳年舊帳的「激凸」疑雲，金宣虎目前正面臨更嚴重的法律及道德考驗。早前他被爆出涉嫌透過不法手段逃漏稅，其手法被指與同公司的另一男神車銀優如出一轍，均是利用家人名義設立空殼公司來轉移收入。

對此，金宣虎所屬的經紀公司Fantagio於2月4日正式發出聲明「拆彈」。公司承認金宣虎在未充分理解公司營運規則的情況下，設立並維持該空殼公司長達一年多。聲明中強調，金宣虎目前已著手進行公司的停業手續，並已全數歸還過去使用的公司信用卡、家族成員薪資以及掛在公司名下的車輛。同時，他亦已完成了個人所得稅的追加繳納程序。

Fantagio在聲明中代金宣虎表達歉意，指他對此次因無知而犯下的稅務爭議感到深刻反省，並向大眾致歉。