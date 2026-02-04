宣萱性格直率難頂「擦鞋文化」　聞胡定欣離巢：最緊要自己開心

大忙人宣萱今（4日）現身奧海城出席文化藝術活動，更獲著名畫家徐悲鴻送上一幅獨一無二的駿馬畫作，令她相當開心。而在接受媒體訪問時，問到家中有沒有收藏有關於馬的藝術品時，她就表示：「我又冇專登收藏馬，我屋企有好多風水馬，因為馬係會帶財入屋。（自己都係迷信？）我叫神婆。（中西式都信？）我鍾意咩都聽吓，但信唔信係一件事。」續問到家中會不會是擺很多風水陣時，她揚言很多：「總之佢（風水師）叫我擺乜我就擺乜，其實我姐姐（工人）已經好專業幫我打理風水陣，佢會知道幾點至幾點會做呢樣嘢，有本嘢寫低晒。」 還透露師傅已告知今年在運程上還可以的。

宣萱獲著名畫家徐悲鴻送上一幅獨一無二的駿馬畫作。（陳順禎 攝）

宣萱喜愛Marvel精品

除了提及馬之外，當問到會不會買一些畫作之類的藝術品時，她就笑言：「如果真係買嘅，我會買Marvel個啲，因為有Stan Lee簽名，（咁你去古生個倉參觀吓。）我有同佢講過我都想去睇吓。（咁你新年可以去參觀吓？）等《尋秦記》過咗先，大家都好唔得閒。」她還透露《尋秦記》加長版，自己在一星期前已配好音，但還未有時間看，也不知道何時會作公開播放。

宣萱原來很喜歡Marvel精品。（陳順禎 攝）

回應胡定欣離巢TVB

而講到曾合作的胡定欣在今日突然宣布離巢，結束與TVB逾20年賓主關係，問到作為過來人，有沒有一些貼士給到對方時，宣萱就二話不說：「最緊要自己開心，我覺得佢唔會冇諗清楚就去做嘅人嚟，我覺得佢一定係諗清諗楚，佢應該有佢嘅去向嘅。」並向她送上祝福。

胡定欣宣布離巢TVB。（胡定欣微博圖片）

宣萱向胡定欣送上祝福。（陳順禎 攝）

性格直率拒「擦鞋」

早前，網上突然翻Hit一段宣萱在1994年與其他演員現身《K-100》節目，挑戰TVB高層，直指公司過於重用歌星，但歌星又經常遲到，其直率敢言性格隨即成為網上熱話，對此她就表示：「我嘅性格就係咁，可能公司都覺得我有啲難搞，（有冇試過畀人訓話？）會有少少可同你傾偈，可能話有啲嘢其實未必直接影響到你嘅，就可以唔使出聲，可能影響人哋嘅，咪等人哋自己講囉，人哋唔講咪唔好講囉！呢啲都係一啲經歷要學，其實係學『精』咗，但係我覺得『精』嘅定義就係，唔好將自己扭曲到變咗一個唔係自己嘅人，或者變咗一啲相反方向、去咗一啲『歪』咗嘅方向。」

另提到當年難頂「擦鞋文化」，而選擇離巢TVB一事，她表示同人事變動有關：「自己試咗發覺唔夾喎，好多做嘢方式唔一樣。」拒絕取悅他人，所以在有選擇的情況之下離開。

宣萱拒取悅他人而在有選擇的情況之下離開TVB。（陳順禎 攝）

堅稱同古天樂是好朋友

最後，提到有不少網民都很喜歡「古宣CP」，更希望他們拍拖一事，宣萱就表示已被問很多次，問到都不想回答：「我覺得好難得可以喺呢個圈到有一份友誼，係咁多年，喺我嘅字典裡面其實男同女係可以做朋友嘅，咁可能係某一啲人嘅字典裡面唔得嘅。」續問到現時還期待愛情嗎？她就坦承：「如果有啱嘅伴侶係開心嘅。」對於結婚一事就隨緣。