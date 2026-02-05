周柏豪獨撐幾頭家月使6位數　3千萬買樓贈妻瞓4個鐘送仔女返學

現年41歲的「大灣區男神」周柏豪（Pakho），自從轉戰內地發展後事業一帆風順，先後參與多個王牌綜藝節目《披荊斬棘》、《大灣仔的夜》等，賺錢能力驚人。然而，隨着身價提升，他面對的經濟壓力亦成正比增加。

周柏豪近年轉戰內地發展。（周柏豪小紅書）

獨撐幾頭家月使六位數

周柏豪早前接受媒體訪問，作為家中的「經濟支柱」談及目前的生活重擔，他接受採訪時說：「要支撐幾頭家，每個月開支都要六位數。」雖然開支龐大，但周柏豪依然毫無怨言，直言家人是其工作的最大動力，完美展現愛家的好男人形象。

周柏豪近日接受採訪時說：「要支撐幾頭家，每個月開支都要六位數。」(周柏豪IG)

斥三千萬買樓贈愛妻

提到愛妻，周柏豪更是圈中出名的「愛妻號」。早在2018年，他被踢爆豪斥3,300萬元購入清水灣豪宅，並將物業登記在太太Stephanie名下，周柏豪曾表示這是送給老婆的禮物，更笑言要將「全副身家」送給太太作為獎勵，讓太太婚後能安穩做「少奶奶」，安心在家照顧一對子女。

柏豪生女後，話將全副身家贈老婆。(周柏豪IG)

瞓4個鐘湊仔

雖然周柏豪在外面是風光的男神，但回到家中卻是親力親為的爸爸。早前他踏入41歲生日，卻自爆當天僅睡了4小時。生日當天直播到凌晨兩點，但清晨六點便堅持起床送仔女上校車，「答應過自己就算每天甚麼時候躺下，上課日的早上一定要堅持起來把他們送上校車，絕對不能讓他們失望」，他更會親自去街市買餸煮飯。

接送仔女返學放學。（周柏豪小紅書）

周柏豪湊仔女。（周柏豪小紅書）

周柏豪帶囡囡睇BLACKPINK演唱會。（周柏豪小紅書）

帶病錄綜藝

為了家庭，柏豪工作非常拼命。去年底他忙於在內地錄影《披荊斬棘的哥哥5》時，不幸被兒子傳染感冒，導致喉嚨不適。為了不影響拍攝及歌唱表現，他上傳了一張使用濕潤呼吸道儀器的照片，透露自己已用了抗生素及類固醇緊急養聲，並寫道：「可以做的都做了，希望來得及！」其敬業態度令歌迷大感心痛，亦可見他為了「搵奶粉錢」完全不敢怠慢。