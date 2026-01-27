周柏豪相隔七年回歸香港　3.14啓德開騷自爆想挑戰玩插水吊威也

周柏豪正式宣佈，其全新個人音樂見面會《周柏豪 THE BLOOMING CHAPTER》將於2026年3月14日白色情人節，首站選在香港啓德體藝館隆重舉行。

相隔七年香港開騷

踏入人生新階段的周柏豪，相隔七年於香港開騷，他直言：「相隔七年，真係有啲耐，屋企人呀朋友咁都問，你幾時巡番香港呀，終於定到啦，終於可以好開心同大家講，今次由香港出發！第一站就係香港！」見面會的海報，除了帥之外，今次是非常有春天氣息，柏豪表示，「對男人來講，我到了四十歲呢個年紀，我估應該展現到唔同的一面比大家，一個新嘅綻放，所以我地海報都係用綻放為題。」

規模超越傳統個唱

第一站香港，柏豪表示，「當然係會有好多新構思，巡迴見面會已經做近兩年，之前都巡左好唔同城市，26年新的一次巡迴，係自己屋企第一站，個騷內容同制作，真係愈搞愈大，因為係香港做騷限制同外面不同，好多嘢可以玩，所以我可以同定歌迷講，今次係同上年個巡迴好唔同，規模與內容不斷豐富升級，完全不會比正規演唱會『少嘢睇、少歌聽』，甚至在心思、時間和力氣的投入上我覺得重比以前演唱會多。」

自爆想挑戰玩插水吊威也

這次新一輪巡演，他自言放下一千分的力，全情投入跟導演研究，精心設計左好多新環節。問到他有咩新刺激係香港玩，除衫，插水？吊威也？柏豪笑道， 「係喎，我都見到上次Tyson玩插水，如果我跳落台，大家係肯定接得住我，我唔怕跳㗎…哈哈。吊威也我都想呀，成日都好想試下台前拂去觀眾席個種感覺㗎！」 他又表示，選址於啓德體藝館，也是他與團隊一起挑選，因為體藝館給他的感覺是非常有活力及繽紛多彩，其前身為啓德機場的歷史背景，也讓他感到格外有趣：「我未係啓德搭過飛機，所以對我嚟講，真係一個好有趣嘅地方。」香港站之後，周柏豪會繼續世界各地新一輪巡演，「我係充滿期待㗎，今次會再去啲新城市，演出之餘，又可以體驗不同文化旅程，讀萬卷書不如行萬里路嘛。」