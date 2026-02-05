賈曉晨樊少皇兩大千金顏值揭秘　長女仙氣爆棚細女走型格路線

現年43歲的前TVB「宅男女神」賈曉晨（JJ），自從2016年下嫁武打影星樊少皇後，便逐漸淡出香港幕前，近年舉家移居內地生活。婚後她先後誕下兩名可愛千金，分別是現年8歲的長女「小飯兜」及5歲的幼女「小飯團」。近日JJ在社媒分享了女兒們的近照，兩姊妹截然不同的顏值風格隨即成為網上熱話，網民驚嘆JJ的優良基因強大之餘，亦笑指樊少皇的基因同樣「不甘示弱」。



長女仙氣倒模媽咪 細女活潑似足爸爸

賈曉晨（JJ）本身擁有回族血統，五官深邃精緻，皮膚白滑得令人羨慕。最令網民驚訝的是，這份「神仙顏值」完美遺傳給了下一代，但兩位女兒的風格卻各走極端。

8歲的大女「小飯兜」簡直是媽媽的「迷你版」，留著一頭飄逸長髮的她，遺傳了JJ的雪白肌膚與靈動眼神，小小年紀已散發出一股仙氣，天生一副美人胚子。網民驚嘆 「小飯兜」完美遺傳了媽媽的強大基因，留著長髮的她皮膚白滑，眼神靈動，與JJ如同「倒模」一樣，更指極有潛質女承母業加入娛樂圈。

至於妹妹「小飯團」則呈現出另一種可愛風格，梳著齊蔭髮型、紮起孖辮的她，擁有一對精靈大眼睛，五官輪廓反而與爸爸樊少皇如同「餅印」一樣。性格上，「小飯團」亦偏向爸爸般活潑好動，走的是甜美型格路線。兩姊妹雖然樣貌「各走極端」，一個似媽一個似爸，但同樣擁有人見人愛的甜美模樣，獲網民大讚是「騙人生女」的最佳例子。

曾是「宅男殺手」 現被封「婚變界KOL」

回顧賈曉晨的演藝路，她於2006年參加綜藝節目《美女廚房》，憑著美貌與可愛個性迅速走紅，成為當年的「宅男殺手」。其後她備受力捧，接拍了多部膾炙人口的無綫劇集，包括《飛虎》、《怒火街頭2》及《名媛望族》等。正當事業如日中天之際，JJ卻忽然爆出與樊少皇相戀，她為了愛情甘願放棄香港的事業，更長駐內地陪伴男友，最終在2016年拉埋天窗，修成正果。

除了曬女，JJ近年亦因頻繁在網上「公審」老公而多了個「婚變界KOL」的稱號。她經常在微博發文大吐苦水，抱怨樊少皇不解溫柔、情商低，更曾語出驚人表示「一日要諗50次離婚」。然而，往往在發洩過後，夫妻二人又會火速和好如初，令不少網民質疑這只是兩人獨有的相處情趣，甚至是藉此製造話題吸引流量的手段。不過無可否認，這對歡喜冤家的互動確實為網民帶來不少花生。