張寶兒否認發火鬧袁咕碌　胡曦文爆對方湊仔真實情況：佢好辛苦

前港姐張寶兒一向被讚是「高EQ星媽」，早前卻在社交平台坦言，自己第一次嚴厲鬧兩歲大仔袁咕碌，事後內疚不已，連環向兒子道歉，更用一個暖心舉動，重新為孩子建立安全感。

張寶兒與袁咕碌。（IG圖片）

情緒爆煲：不收拾玩具、不肯瞓覺

事件起因看似非常日常，袁咕碌入讀蒙特梭利學校後，一直養成自己執拾玩具、作息有規律等好習慣。不過近日突然「變懶」，玩完玩具唔肯收拾，又極度抗拒午睡，無論爸媽如何哄，他都堅持「唔瞓唔收」。

面對一個「唔合作」嘅兩歲小朋友，加上本身已經身心疲憊，張寶兒情緒一時失控，語氣罕有地變得嚴厲，出聲訓斥兒子，希望他「聽話啲」兼立即跟從指示。對於一向走溫柔教養路線的她來說，這是第一次真正「鬧仔」。

張寶兒今日現身銅鑼灣出席胡曦文（Christy）旗下奢華珠寶及時尚品牌 CRISATHENA 新店開張。（葉志明攝）

收到很多鼓勵的留言

張寶兒今日（5/2）現身銅鑼灣出席胡曦文（Christy）旗下奢華珠寶及時尚品牌 CRISATHENA 新店開張。張寶兒接受《香港01》訪問時表示：「其實我唔係鬧，我只係教，我係會用一個肯定但溫柔去講囉，我唔係大聲嗰啲人嚟，最緊要係講完之後個小朋友接受。同埋我覺得做父母，同自己嘅小朋友日日咁樣朝夕相對，一定會有唔同嘅 moment，點解我想分享，同小朋友一齊相處可能會有爭執，但係之後你點樣去收補關係先係最緊要，之後睇到大家俾我嘅comment係好有鼓勵。」

胡曦文是「圓咕碌」個契媽。（葉志明攝）

母親唔易做

作為「圓咕碌」契媽的胡曦文就大讚張寶兒是一位稱職好母親：「我覺得好爽，因為佢叫我做契媽，但係就無端端就多咗契仔，但就唔使負責任，又知唔使我湊，只係間唔時佢生日，又或者節日見吓佢，所以你話我係唔係最幸福嗰個。因為湊一個小朋友真係要好多心血㗎，有時我都問寶兒攰唔攰㗎？佢都會話好攰好辛苦，所以我係好佩服佢，所以話做媽咪唔容易。」