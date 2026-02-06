蘇玉華潘燦良二度環繞地球　復活島慶生再抵南極睇企鵝被美景震撼

蘇玉華和潘燦良由相識到相愛至今超過30年，絕對是圈中的模範夫妻。二人在2023年用108日環繞地球一圈，足跡遍佈日本、新加坡、土耳其、冰島、秘魯、埃及、美國、希臘、法國、意大利、英國等十多個國家。當時兩人玩得盡興，早已約定要再沿南半球再次環繞地球一周，預計需時4個月。他們於2025年12月坐言起行正式出發，先後去了玻里尼西亞（Polynesia）、復活節島以及重遊秘魯，而最新一站二人已抵達南極，近距離接觸企鵝和海豹，過程中不斷讚嘆大自然的偉大！

復活節島慶生獲絕美日落 蘇玉華感恩：個天都賀我

行程中其中一個高潮位，就是1月16日蘇玉華生日當天，二人身處充滿神秘色彩的復活節島。當日天公造美，有橙紅色的日落作伴慶祝正日生日，蘇玉華都忍不住出Post感恩：「個天都賀我，多謝哂！」及後他們又認識了當地的鋼琴演奏家，作出深度交流。之後兩公婆轉戰秘魯，雖然是舊地重遊，但蘇玉華對當地的美食依然念念不忘，更發文大讚：「秘魯擁有引人入勝的遠古文明，更有好味到爆嘅洋蔥湯！」

勇闖南極夢幻國度驚嘆大自然偉大 被企鵝融化：太可愛了！

離開南美後，二人取道阿根廷烏斯懷亞（Ushuaia）正式展開南極之旅。面對眼前壯麗的冰川和南極獨有的地貌，蘇玉華形容是「大自然的鬼斧神工」，感嘆：「大地之浩瀚，人類之渺小。」更直言旅程「一天比一天精彩」。而在這片「夢幻國度」中，最令阿蘇興奮的莫過於見到幾隻站在巨大浮冰上的企鵝，她不禁失控大叫：「救命呀！太太太太太太太太可愛了！」連老公潘燦良都被「萌」到，特意為企鵝影寫真並搞笑留言：「我個friend，今早同我講早晨！」而見到海豹時，蘇玉華又搞笑發文：「惡名昭彰的leopard seal，眼看手勿動。」

自喻微塵享受自由 網民激讚神仙眷侶：呢啲先叫做人生

蘇玉華今年初在旅途中曾感性寫道，越知道生命是一趟旅程，越想趁年青有體力早點踏出這一步，希望自己像微塵一樣「飄呀飄，享受自由的味道」，又表示：「期待自己以開放的心去體驗、去回應天地的呼喚，深信每次有緣相遇，都會帶來溫暖和成長。」希望旅途平安順利，並祝大家新一年用喜悅、感恩和愛活下去。網民見到潘燦良蘇玉華的照片，都留言說非常羨慕，大讚：「美到窒息」、「呢啲先叫做人生👍🏻👍🏻」、「神仙眷侶 夢幻遊歷」。