前TVB綠葉王搭巴士被讓座　身體狀況極佳睇唔出即將70歲

現年68歲的前TVB金牌綠葉張國強，自去年調約滿TVB回復自由身，便積極轉戰內地市場，除了拍戲、商演及帶貨外，他更迎合內地網民口味進駐抖音和小紅書，轉型成為KOL，透過分享多年的拍戲點滴和生活日常，成功吸引了眾多粉絲。

張國強約滿無綫，雙方轉換合作形式。（資料圖片）

張國強演技無庸置疑，之前在劇集《奪命提示》中飾演反派「關Sir」一角，奸到出神入化，展現「教科書級奸笑」再度成為話題。（劇集截圖）

張國強是香港明星足球隊開山元老。（微博照片）

張國強搭巴士被讓坐

張國強原來不知不覺已經即將踏入70歲，日前他拍片講到自己喜歡坐公車，因為可以欣賞沿途的風景，拍片的助手指有人想讓座給他，張國強則表示不用讓，肉眼也能看出他的身體狀況極佳，要企一程車絕對沒有問題。

張國強喜歡坐巴士。（片段截圖）

有人想讓座給他。（片段截圖）

連忙說不用。（片段截圖）

張國強鍛鍊有功

張國強身體狀態好，全因他平時鍛鍊有功，他曾分享自己平時鍛鍊身體的片段，足球員出身的他，穿上背心短褲，在公園裡進行一連串高強度訓練，包括：踏階運動、兔仔跳、高抬腳等動作，甚至做出高難度的雙腳倒吊做仰臥起坐，不但沒有「渣流灘」，還要全程面不改容，手臂和腿部肌肉線條清晰可見，狀態好到驚人！

張國強進行踏階運動。（小紅書截圖）

兔仔跳。（小紅書截圖）

一點也沒有「渣流灘」。（小紅書截圖）

狀態好到令人震驚。（小紅書截圖）

張國強演慕容復成經典

張國強在娛樂圈打滾近半世紀，除了是無綫兒童節目《430穿梭機》元祖級主持外，亦出演過多部膾炙人口的劇集，塑造了不少經典角色，而其所演繹的角色宜古宜今、亦忠亦奸，演技備受認同。其中，最為人津津樂道的莫過於97版《天龍八部》中的「慕容復」，不但成為一代人心目中的經典，至今在內地亦有著極高人氣和知名度，因此非常吃香，拍戲、商演、帶貨、做直播等「密密賺」。

張國強與譚玉瑛。(節目截圖)

張國強在1997年版《天龍八部》中飾演的「慕容復」一角，至今在內地仍有着極高知名度和人氣。（劇集截圖）