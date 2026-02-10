視帝嫂生圖神顏被封港製人間芭比 網民激讚：再沒有超越她的港姐
撰文：崔力生
現年34歲的前港姐兼華姐冠軍陳凱琳（Grace），於2018年下嫁比她大22歲的視帝老公鄭嘉穎，結婚七年恩愛如昔。兩人婚後極速「三年抱三」，誕下3個高顏值小朋友，雖然已為三子之母，但陳凱琳身材與外貌依然維持在巔峰狀態，絲毫沒有「師奶味」。近年成功轉型做KOL的她，吸金力更加是驚人，在早前公布的「2025年十大IG品牌內容廣告銷售額最高KOL」排行榜中，重奪榜首位置，再次證明她在廣告界的超強號召力和品牌價值。近日，有網民分享自己鏡頭下的陳凱琳，激讚其顏值是「香港製作的人間芭比娃娃」。
神顏獲讚「香港製作的人間芭比娃娃」
近日，有馬來西亞網民在社交平台以「香港製作的人間芭比娃娃」，分享捕獲陳凱琳的視頻，並寫道：「香港小姐代表的陳凱琳竟然美成這個樣子！哪個女生抵擋得住這位人間芭比的美貌啊？我見過她三次，每一次都很有耐心跟現場觀眾一個一個拍照，0距離感真的很親民、很大方得體。香港小姐的榮譽不是浪得虛名的！加油，香港 top one KOL！」
少女感爆燈 產後髮量令人羨慕
該網民分享的視頻中，陳凱琳分別穿上粉紅色露肩花花裙及白色低胸裙，雖然已為3母之娘，但依然少女感十足，而且臉上總是掛著招牌的燦爛笑容，十分親切。其如混血兒般的精緻五官更是驚艷不少網民，紛紛留言大讚：「不但美還非常積極樂觀，愛了愛了」、「她之後就再沒有超越她的港姐」、「港姐中的女神」、「超美的超好的」；另外，陳凱琳一頭濃密的秀髮亦意外成為焦點，令不少女士羨慕：「生了三個孩子都比我頭髮多」，直指陳凱琳連頭髮都那麼完美。