視帝嫂生圖神顏被封港製人間芭比　網民激讚：再沒有超越她的港姐

現年34歲的前港姐兼華姐冠軍陳凱琳（Grace），於2018年下嫁比她大22歲的視帝老公鄭嘉穎，結婚七年恩愛如昔。兩人婚後極速「三年抱三」，誕下3個高顏值小朋友，雖然已為三子之母，但陳凱琳身材與外貌依然維持在巔峰狀態，絲毫沒有「師奶味」。近年成功轉型做KOL的她，吸金力更加是驚人，在早前公布的「2025年十大IG品牌內容廣告銷售額最高KOL」排行榜中，重奪榜首位置，再次證明她在廣告界的超強號召力和品牌價值。近日，有網民分享自己鏡頭下的陳凱琳，激讚其顏值是「香港製作的人間芭比娃娃」。

34歲嘅陳凱琳（Grace）與比佢大22歲嘅視帝老公鄭嘉穎結婚7年，一直好恩愛。（IG@ghlchan）

陳凱琳近年成功轉型為KOL，一邊細心相夫教子，一面積極經營社交平台。(IG@ghlchan)

陳凱琳近年成為香港炙手可熱的KOL。（IG@ghlchan）

神顏獲讚「香港製作的人間芭比娃娃」

近日，有馬來西亞網民在社交平台以「香港製作的人間芭比娃娃」，分享捕獲陳凱琳的視頻，並寫道：「香港小姐代表的陳凱琳竟然美成這個樣子！哪個女生抵擋得住這位人間芭比的美貌啊？我見過她三次，每一次都很有耐心跟現場觀眾一個一個拍照，0距離感真的很親民、很大方得體。香港小姐的榮譽不是浪得虛名的！加油，香港 top one KOL！」

近日有馬來西亞網民分享自己「鏡頭下」的陳凱琳。（小紅書截圖）

網民激讚陳凱琳是港產人間芭比。（小紅書截圖）

網民大讚陳凱琳不但美，還非常積極樂觀。（小紅書截圖）

少女感爆燈 產後髮量令人羨慕

該網民分享的視頻中，陳凱琳分別穿上粉紅色露肩花花裙及白色低胸裙，雖然已為3母之娘，但依然少女感十足，而且臉上總是掛著招牌的燦爛笑容，十分親切。其如混血兒般的精緻五官更是驚艷不少網民，紛紛留言大讚：「不但美還非常積極樂觀，愛了愛了」、「她之後就再沒有超越她的港姐」、「港姐中的女神」、「超美的超好的」；另外，陳凱琳一頭濃密的秀髮亦意外成為焦點，令不少女士羨慕：「生了三個孩子都比我頭髮多」，直指陳凱琳連頭髮都那麼完美。

陳凱琳一點都不像生了三個小孩。（小紅書截圖）

髮量更是令不少女士羨慕。（小紅書截圖）

陳凱琳之前應邀到澳門出席活動。（小紅書截圖）

坐在門口位的一名男士，似乎被陳凱琳的驚人顏值深深吸引。（小紅書截圖）

陳凱琳成為如今最炙手可熱的KOL，連荷李活電影《職業特工隊：最終清算》在紐約舉行的宣傳活動也獲邀出席，並與湯告魯斯合照。(IG@ghlchan)

陳凱琳雖然已為三子之母，但無論樣貌還是身材都沒有半分「師奶味」。（IG@ghlchan）

