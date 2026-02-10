五索與馬生主題樂園拍拖高調曬恩愛　馬生大方露臉一特徵惹羨慕

現年35歲的「五索」鍾睿心去年初高調承認與67歲、身家以百億計的大生銀行主席馬清鏗父女戀，二人拍拖踏入第10年並育有4名子女，因而獲封「最強小三」之名。五索不但毫不介意被人稱做小三，還愈來愈高調，愈Post愈多兩人的恩愛片段，力證與馬生愛得甜蜜，深得馬生寵愛。五索又不時分享她與馬生的日常點滴，兩人經常周遊列國歎世界，幸福富貴生活令人羨慕。日前五索再次公開曬恩愛，更罕有曝光與馬生的正面合照，完全就是攞正牌一樣。

「五索」高調承認做馬清鏗二奶，有網民封她「最強小三」。（讀者提供）

「五索」鍾睿心（Rachel）被踢爆與66歲的馬清鏗交往9年。（讀者提供）

馬生大方露面高調曬恩愛

五索日前於她的IG分享了她與馬生以及仔女到內地主題樂園享受家庭樂的照片和短片，留言寫道：「First time 珠海長隆👶 虎鯨同馬戲團show勁好睇❤️主題樂園同水族館都好大好新！重點係終於唔使同小朋友搭飛機都搵到一個好地方放電！thanks god🔥 #Familyday#長隆」。從相中和片段中可見，五索與馬生及囡囡玩了不少機動遊戲，其中五索和馬生玩得特別開心，兩人都好享受這次的天倫之樂，與囡囡度過了歡樂的親子時光。而馬生更是毫不忌諱地對鏡頭與五索合照，且未有加上任何emoji去遮掩，大大方方露面高調曬恩愛。不少網民都留言指五索儼如馬生的正印一樣，又大讚馬生年屆67歲的馬生keeep得好好，濃密的髮量令人羨慕。

五索的囡囡好開心。(五索ig)

五索與馬生玩得好開心。(五索ig)

馬生與囡囡。(五索ig)

馬生在玩機動遊戲。(五索ig)

五索與囡囡。(五索ig)

五索與囡囡。(五索ig)

馬生與五索好恩愛好大方。(五索ig)

馬生與五索好恩愛好大方。(五索ig)