閒角王宣布離巢一部劇演13角色　入TVB8年：未能盡顯小弟戲劇才華

現年41歲的無綫（TVB）男藝員黃潤成今日（10日）在IG宣布離巢，分享在電視城門外與TVBuddy合照，結束8年賓主關係。黃潤成在帖文中感嘆，雖然演藝生涯未能盡顯才華，但收穫了珍貴友誼，並預告未來會專注於室內設計與流行鼓教學。

最大收穫認識到真兄弟

黃潤成在IG Story載發「畢業照」，並寫道：「又完成左一段喜怒哀樂既里程碑。感恩這8年在電視台磨練倒點同鏡頭做朋友、感恩能在訓練班承師戲劇教授羅冠蘭老師，但最大嘅收穫都係認識到呢位真兄弟陳建文👊🏻雖然這些年未能盡顯小弟既戲劇才華, 但我仍會喺其他不同領域繼續展現我的光😎。」他隨後介紹自己的室內裝飾設計工作室及流行鼓教學，並自信強調對產品質素的執著「會嚇親你」，最後以「保重，江湖見」向幕前幕後道別。

參加《全城一叮》獲伍詠薇讚神似陳百強

黃潤成於2018年參加TVB藝員訓練班入行，同期同學包括陳曉華、李芷晴等。他在劇集中多飾演跑龍套及配角，由2021年起演出產量大減，最後一部參演劇集為2024年的《巾幗梟雄之懸崖》。翻看維基百科資料，黃潤成單在《愛．回家》曾客串13個角色，包括酒客、銀行經理、攝影師、足球員、足球迷等等。

除了演戲，黃潤成亦是音樂人及室內設計師。2022年他參加綜藝節目《全城一叮》，憑表演打鼓令觀眾留下印象，更獲評審伍詠薇大讚神似陳百強。入行前，他曾自修多個戲劇課程，並參演多部舞台劇及電影，亦曾於ViuTV擔任特約演員。

曾怒斥女友「起兵工廠」

比起演藝作品，黃潤成最轟動的事跡莫過於去年9月在IG限時動態揞名「爆大鑊」。他當時撰長文怒斥女友「陳大小姐」與一名女導演過從甚密，半夜遊車河且不接電話。他當時激動爆粗指對方在TVB「起兵工廠」收兵，直言：「阿叔都唔興搞緋聞呢味嘢！唔好搞阿叔吖大佬！小朋友玩泥沙咩，亂X七八糟，癲嘅！內耗夠了！」相關言論隨即在Threads引發熱議，網民直指事件女主角為2023年落選港姐陳曉彤（Cindy）。陳曉彤早前出席活動時，曾拒絕接受訪問並由工作人員護送離開。

