娛圈富婆大把錢不言休仍直播帶貨搵銀　被爆過億身家年賺3千萬

麥玲玲師傅作為娛圈富婆，雖然已經家財萬貫，但依然沒有停下工作的步伐。日前麥玲玲在社交平台post出自己帶貨的相片，見到她笑容滿臉，落力推銷，相當專業！

玲玲師傅好專業。（網上圖片）

玲玲師傅財來自有方。（網上圖片）

玲玲師傅好好笑容。（網上圖片）

直播畫面。（網上圖片）

玲玲師傅帶貨。（網上圖片）

麥玲玲吸金力驚人

麥玲玲早年曾任秘書、文員等工作，自1996年起轉型為全職風水師，客戶包括證券行及大型地產公司。投資有道的麥玲玲師傅擁有多個物業，早在2013年已晉身億萬富婆，被爆身家逾1.3億。而麥玲玲師傅更有參與幕前演出，拍劇、拍廣告等，她曾為TVB劇集《逆天奇案》出動過千萬的珠寶、手袋、名錶等拍攝。此外，麥玲玲亦有開設風水吉祥物門店，有指每年利潤高達三千萬人民幣！

麥玲玲早前有旅遊綜藝。（官方提供圖片）

麥玲玲最近先拍完賀年特備節目。（葉志明攝）

麥玲玲身家全交老公打理

玲玲師傅曾在節目中直言不諱所有身家都交由丈夫打理，玲玲師傅稱：「佢管啫，郁唔到㗎嘛！佢會睇住盤數，但啲錢郁唔到㗎嘛！好似方太煮餸咁，有得睇冇得食。因為佢真係一個好仔細嘅人，係一個『表叔』，所有嘢都會用表去表達！我所有無論稅、公司嘅嘢，人人都讚嘆！」雖然事業能力超強，但玲玲師傅就爆丈夫生活上令人頭痛，連節瓜和青瓜都分不清楚，雖然如此，玲玲師傅發覺夫妻二人不要只是夫妻，就算是朋友、老闆、上司下屬，我們都要學習，欣賞對方的長處。