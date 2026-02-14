47歲小雪K房慶生唱歌依然好聽　樣貌唔識老少女味十足

已淡出幕前多年，現在澳洲定居的小雪（蔡雪敏），近日就在卡拉OK房歡慶47歲生日，並大開金口唱天王黎明的經典金曲《夏日傾情》非常好聽，讓不少網民聽後都紛紛激讚，歌聲依然寶刀未老。

小雪曾與漢洋合唱歌曲《其實我介意》大受歡迎。（影片截圖）

小雪開金口唱歌

從小雪在社交平台分享的影片可見，當時的她就在卡拉OK房內，並手持着咪高峰很認真地看着電視屏幕唱《夏日傾情》，雖然只是展示了一小段歌聲，但其歌聲與年輕時沒有太大分別，唱得投入且動聽，不少網民聽後都紛紛激讚：「唱歌還是那麼好聽」、「仲係咁好聽」等，直言很想再聽她唱歌。

小雪大開金口唱歌。（小紅書圖片）

小雪還是這麼漂亮。（小紅書圖片）

47歲依然少女味十足

難得開金口唱歌的小雪，的確勾起了大家許多回憶，但已婚已有小朋友的她，目前就在重心放在家庭上，專心在澳洲相夫教子，她留言表示：「47歲生日去了唱K，很多年都沒有去卡拉OK慶祝生日，好玩，謝謝愛我的人。」雖然小雪已47歲了，但其絕對保養得宜，五官精緻，皮膚白皙，梳着旁分髮型，氣質滿滿，少女味十足，完全不輸時下年輕女明星。

小雪保養得宜。（小紅書圖片）

少女味十足。（小紅書圖片）

小雪結過三次婚

小雪曾歷經三段婚姻，在2004年的時時候就與首任丈夫永安旅遊榮譽主席陳若偉兒子陳迅元結婚，同年誕下女兒Ronni，其後因蔡慧敏介入，小雪就跟丈夫離婚收場。之後在2008年她跟一名澳洲華裔陳姓男子結婚，並誕下一子Rucco，而這段婚姻就在2014年結束。而在隔年她就跟年幼4年的韓國男友Robin Cheung在澳洲註冊結婚，一家四口就在澳洲定居。

小雪現時在澳洲定居。（小紅書圖片）

小雪與女兒合照。（小紅書圖片）