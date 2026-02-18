何鴻燊家族成員陸續步入政壇　獲委任各地政協足跡遍布各大省份

已故賭王何鴻燊家族貴為名門望族，各房除了均身家豐厚，不少成員亦擔任政協委員，實行為國出力，為港發聲！隨著家族年輕一代陸續步入政壇，何家在全國及各省市的政協陣容進一步擴大，足跡遍布北上廣深及各大省份。



打破慣例姊弟同任全國政協 何超瓊何猷龍地位超然

在家族成員中，二房的何超瓊與何猷龍在政協體系中的資歷最深。63 歲的何超瓊自 2008 年起擔任全國政協委員，已有十餘年履職經歷。2023 年 3 月，她正式當選為第十四屆全國政協常務委員，同時擔任全國工商聯副主席及全國婦聯常委。她長期致力於推動粵港澳大灣區融合發展及文旅、會展等產業建設。

何超瓊。（網上圖片）

弟弟何猷龍早在 27 歲時已成為最年輕的上海市政協委員。2013 年起，他連任三屆全國政協委員。值得一提的是，他與姐姐何超瓊同時擔任全國政協委員，打破了以往「一個家族不安排兩名成員」的慣例。他在任內持續關注口岸通關便利化及澳門經濟適度多元發展，累計提出 20 餘項建言。

何猷龍早在 27 歲時已成為最年輕的上海市政協委員。（張浩維攝）

何猷君任海南政協常委 一人跨兩省履職

四房兒子何猷君（Mario）的政途亦有新突破。現任湖北省政協委員的他，近期再獲委任為海南省政協委員及政協常務委員，成為罕見的橫跨兩省「雙政協委員」。

2026 年 1 月，何猷君首次以海南省政協委員身份出席政協第八屆海南省委員會第四次會議，並在「委員通道」公開亮相，表達對海南自貿港未來發展的堅定信心。

何猷君（中）呼籲大灣區創業者不要錯過海南。（新海南）

何猷君亮相海南「委員通道」。（南海網）

厲害。（微博照片）

何超蓮自2019年起擔任佛山市政協委員，以企業家和澳門青年代表身份積極參與佛山地方政治協商，聚焦飲食文化推廣、港澳青年創業支持及粵港澳大灣區融合發展等議題。她曾稱「我會抱著學習的態度向大家多多學習」，又說會履行自己的責任，「持續關注飲食方面和幫助青年創業方面的議題，大家請多多指教。

「最美千金」何超蓮2019年起踏足政壇。（VCG）

超蓮身穿一身斯文正裝，拿著證件相自拍，只見證件上的她樣貌清秀年輕，說是未成年也不為過。（IG@laurinda_ho）

何猷啟2018年1月，當選為廣西壯族自治區政協委員，他以港澳青年代表和企業家身份參與地方政協工作，關注廣西與粵港澳大灣區的協同發展。

何猷啟正式成為東華三院主席。(IG圖片)

東華三院主席、屬下中小學及幼稚園校監何猷啟強調在數碼化年代，教育同工必須將AI視為賦能工具而非替代者，從而提升教學效能。(東華三院提供圖片)

賭王四太梁安琪現任江西省政協常委，同時擔任澳門特區立法會議員、澳門麗晶集團董事長，並積極參與贛澳兩地交流合作，長期致力於江西公益事業與愛國主義教育推廣。

與媽媽梁安琪現身國慶升旗禮。（小紅書）

梁安琪為江西省政協常委。（廖雁雄攝）

何猷亨擔任上海市政協第十三、十四屆委員會委員，並致力於推動滬澳兩地的經濟與文化交流。

何猷亨致力於推動滬澳兩地的經濟與文化交流。

何超盈重返深圳政協 學霸何超欣履新山東關注綠色發展

四房兩位千金亦展現巾幗不讓鬚眉的姿態。何超盈（Sabrina）近期現身深圳會堂出席深圳市政協七屆六次會議，重返深圳政協大家庭。她在社交平台感性寫道：「Hello I'm back Shenzhen! 13 years and I still love every minute of it.」除了政協身份，她期望透過藝術及文化領域，推動深澳兩地青年交流。

何超盈現身深圳會堂出席深圳市政協七届六次會議。（IG截圖）

2024年何超盈博士畢業。（IG@xsabrinahox）

家族中年紀最小、現年 27 歲的「學霸」何超欣（Alice）則「解鎖」新身分，擔任山東省政協委員。身兼澳門山東社團總會執行長的她，早前以幹練裝束出席會議。她曾多次深入山東東營、泰安等地考察，並結合自身在全球氣候變化領域的經驗，建議建立港澳青年參與山東綠色發展的長效機制。

何超欣在社交平台分享政協工作心得，展現專業一面。（微博照片）