前TVB花旦拒刷鞋離巢外闖發展更佳　拎視后再走紅搭巴士出行貼地

現年55歲的宣萱在TVB時期拍下許多經典劇集，包括《難兄難弟》、《刑事偵緝檔案IV》、《尋秦記》、《戇夫成龍》、《阿旺新傳》，之後離開TVB。近年宣萱演出《巨塔之后》表現令人眼前一亮，憑劇集《誰殺了她》在新加坡勇奪視后寶座，事業再創高峰，她以一口流利貴氣的英式口音發表得獎感言，一眾網民大加讚賞。宣萱近來因古天樂新戲《尋秦記》電影版上映人氣再創高峰，工作接過不停。宣萱早前在陳志雲訪問中直言不懂得刷鞋，覺得辛苦「夾唔到」，故離開TVB，而離開TVB後的宣萱依然撈得掂，相當犀利。

宣萱於《尋秦記》（電影版）繼續飾演「烏廷芳」。（《尋秦記》劇照）

宣萱多年來都靚女。（陳順禎 攝）

宣萱搭巴士出行勁開心

榮升港劇天后的宣萱，日前在Instagram曬出搭巴士的自拍。宣萱戴上Cap帽、口罩，在巴士上開心自拍。宣萱透露，搭巴士開始忙碌的一天，享受私人時間，她說：「Busy personal day has begun.」網民留言：「咁正又遊巴士河！」

宣萱從1994年開始，便正式開啟長達31年「人質之路」（TVB提供）

宣萱演好多人質。（TVB提供）

陳煒劇中與宣萱演技「大鬥法」，其低胸打扮令網民看得眼甘甘。（劇集截圖）

宣萱名校出身講流利英語

宣萱出身富裕，曾就讀瑪利諾修院學校小學部，其後升讀香港培道中學，13歲赴英國升讀，就讀英國南部女子寄宿學校羅丁中學（與伊頓公學齊名），之後更升學至倫敦大學帝國理工學院，就讀材料工程學學士。該校是一所有過百年歷史的學校，雖有指她在學時成績一般，但多年在英國留學的經歷，令她練就一口純正英國口音。

宣萱搭巴士開展新一日。（IG@jessicahsuan_official）