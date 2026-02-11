蔡思貝IG刪TVB聯絡資料疑正式離巢　暗示「重生」：故事重新開始

現年35歲的視后蔡思貝（Sisley）自2013年當選港姐亞軍後，一直備受無綫（TVB）力捧，更憑《踩過界II》登上視后寶座。然而，近年她屢傳遭公司「雪藏」，劇集產量大減，對上一部存貨《飛常日誌》播出後便無以為繼。雖然她曾否認離巢傳聞，但近日有眼尖網民發現，蔡思貝的社交平台出現「決定性」異動，加上她發布的一輯火紅寫真配文意有所指，似乎暗示與TVB的13年賓主關係已畫上句號！

IG簡介「大掃除」 經理人聯絡方式消失

蔡思貝日前在IG分享一輯以紅色系造型慶祝生日的靚相，不過一句英文留言相當耐人尋味：「Red for rebirth... This year, the story begins again.（紅色象徵重生……今年，故事重新開始。）」疑似暗示以自由身重新出發，更有人發現蔡思貝的IG簡介出現明顯變動，由原先列出的TVB經理人聯絡電話已被刪走，換上「DM for work inquiry（工作洽談請私訊）」，但蔡思貝在TVB官方的藝人資料並未刪除。

近年陷低潮近兩年未有拍新劇

蔡思貝自2024年初《飛常日誌》後，她已接近兩年未有拍新劇。早前她帶父母出遊時亦感性發文，大方談及工作近況，更幽默寫道：「兩年沒拍戲陪父母出遊，被迫做電燈膽。」可見她對目前的「休整期」心態非常豁達。

缺席多個大型頒獎禮及台慶活動 轉戰內地試水溫

蔡思貝入行以來是非不斷，雖然演技備受肯定，但觀眾緣一直麻麻。近年她在TVB的工作量明顯大減，甚至缺席多個大型頒獎禮及台慶活動，早已惹來被「雪藏」或不續約的揣測。早前她頻頻北上拍片，又在小紅書積極經營，似乎有意開拓內地市場。如今隨著IG資料的改動，相信「視后」的去向已塵埃落定。

