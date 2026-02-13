麥玲玲偕視帝鄭嘉穎陳山聰逛花市　冧爆十萬粉絲

玄學家麥玲玲昨日（12日）聯同TVB兩位視帝鄭嘉穎及陳山聰，現身廣州番禺花市，以番禺大使身份作旅遊文化推廣。

玲玲與山聰拍攝期間引來大批逛花市的市民圍觀，兩人對粉絲合照有求必應，又分享過年期間擺放植物的心得，氣氛熱鬧又溫暖。（胡凱欣 攝）

臨近過年搵銀高峰期，玲玲師傅及山聰均行程緊密，中港兩邊走各有各忙，但都專誠前來拍攝。據知短劇將於農曆年期間於央視播出。（胡凱欣 攝）

玲玲先與陳山聰拍攝賀年搞笑短劇，主題為「回家過年」，劇中山聰飾演玲玲師傅的胞弟，玲玲師傅爆肚打趣說：「我哋個樣又唔似、你又生得咁高大，我哋係咪同父母㗎？」山聰聞言即淡定表示：「無問題，阿Bob(林盛斌)拍戲都做過我細佬啦！」說罷兩人及圍觀市民都笑不攏嘴。期間玲玲與市民分享傳統過年文化習俗及好運貼士，又大送吉祥物品，皆大歡喜！

玲玲師傅的號召力實在太強勁了，市民瞬間就把攤位淹沒。（胡凱欣 攝）

玲玲師傅去到邊都勁多人。（胡凱欣 攝）

無奈之下玲玲師傅唯有離開現場以防更混亂。（胡凱欣 攝）

玲玲師傅好開心。（胡凱欣 攝）

玲玲師傅有求必應啊。（胡凱欣 攝）

玲玲師傅號召力太勁啦！（胡凱欣 攝）

玲玲師傅號召力太勁啦！（胡凱欣 攝）

玲玲師傅去到邊簽到邊。（胡凱欣 攝）

玲玲師傅去到邊都勁多人

當日晚上，玲玲師傅再會合另一位視帝鄭嘉穎齊齊逛花市，嘉穎甫從休息室步出，一眾熱情女粉絲即一湧而上，混亂間十多名粉絲相繼跌倒，嘉穎見狀貼心逐一扶起，場面有如浪漫偶像劇，女粉們心心眼大讚嘉穎體貼兼有風度。其後嘉穎受訪時表示過年當然要一家人齊齊整整團年，但當說到家人，嘉穎這位三子之父即嘴扁扁大嘆來番禺前一刻還在家中教由國際學校轉讀傳統名校的大仔鄭承悅（Rafael）做功課：「好痛苦，牆壁個『牆』字、燈籠個『籠』字都好難寫，個仔做功課做到喊！我心願係佢默書考試100分！」

玲玲與嘉穎跟番禺市民大玩遊戲。場內、外一度聚集逾十萬名市民爭相一睹兩人風采。

主辦方見人潮未能受控，只好先行安排鄭嘉穎到休息室，隨後便安排他離開現場。（胡凱欣 攝）

主辦方見人潮未能受控，只好先行安排鄭嘉穎到休息室，隨後便安排他離開現場。（胡凱欣 攝）

鄭嘉穎提早同大家拜個早年。（胡凱欣 攝）