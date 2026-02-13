醫美直擊首爾篇｜呂卓欣被摸臉少女心爆發　體驗醫美如釘箱機釘面

《醫美直擊 首爾篇》是由何依婷（Regina）主持連同兩位「花生友」關嘉敏、陳嘉佳合作，共12集攻略式扮靚旅遊節目，逢周一、五晚9點半及周二、四晚9點35分於TVB Plus(82台)播映。今晚（13日）一集主持何依婷帶領呂卓欣尋訪神似「彭于晏」的帥氣院長！

今晚（13日）一集主持何依婷帶領 Ada 尋訪神似「彭于晏」的帥氣院長！（公關提供）

何依婷拆解皮膚科與整型外科差異

今晚（13日）一集主持何依婷（Regina）會教大家如何揀醫生，基本上所有韓國醫生都可以提供醫美服務，主要分為皮膚科及整型外科兩大專項，她說︰「皮膚科主要做啲非入侵性病理治療，好似打斑同瘡等等。整型外科係一啲開刀手術。」她表示只要知道自己需要，就可以找合適的醫生。今集《中年好聲音》參賽者呂卓欣（Ada）被安排到訪一間皮膚科醫美，主理院長更貌似藝人彭于晏，為他擁得不少粉絲支持。Ada事前作過資料搜集，她說︰「上網睇過呢位院長嘅手勢，都覺得好啱香港人口味。」當院長出場時令人眼前一亮，Regina以「走路帶風」來形容對方，Ada已兩眼發光，直呼︰「嘩！乜真係咁似彭于晏嘅。」連帶「花生友」關嘉敏都忍不住表示院長顏值太高，相信手勢一定好。

「韓版彭于晏」院長主打皮膚科醫美。（公關提供）

何依婷、Ada見到「韓版彭于晏」大讚靚仔。（公關提供）

呂卓欣驚嘆如釘書機釘面

這位「韓版彭于晏」院長的醫美效果主打自然及純粹，他的客戶由藝人到名人都有，每年處理過千項包括透明質酸、儀器療程項目，工多自然藝熟。Ada此行希望提升臉部皮膚，達到緊緻效果。院長在講解過程及分析皮膚成份時，多次輕觸Ada的臉頰，令她的少女心湧現。院長預備了鈦提升及熱瑪吉兩項方案，還展示母親事後的效果相，兩位女仕看後驚嘆不已。Ada先同機器進行鈦提升，過程中感覺良好，還得到院長不時細心詢問，她描述效果說︰「感覺成塊面緊實咗，好似用釘箱機將啲表層釘返落底。」至於熱瑪吉以熱取勝，利用熱能刺激膠源增生，嚴重部位會重覆施打，提高功效。想知道最後成效如何，Ada能否重拾青春，就要留意節目播出。

Ada少女心湧現。（公關提供）

「韓版彭于晏」院長展示母親做機前後的照片。（公關提供）

整個療程「韓版彭于晏」院長都非常細心。（公關提供）

Ada形容皮膚像被釘箱機釘緊一樣。（公關提供）

何依婷笑言「釘箱機」形容太恐怖。（公關提供）