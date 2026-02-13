李家誠控告周秀娜入稟內容曝光　指女方為謠言唯一得益者

恒基地產兆業集團主席兼董事總經理李家誠今日（13日）入稟控告藝人周秀娜誹謗及騷擾，李家誠在聲明中表示，「絕不認識周秀娜小姐，亦與她絕無任何關係。」另外李家誠亦同時控告5個YouTube頻道及Google LLC誹謗及騷擾，希望停止不可助長的網絡欺凌文化。入稟狀中提及，李家誠早於2016年3月，即近10年前，坊間突傳出有關他與周秀娜的誹聞，但李家誠稱他既是已婚漢，亦一直忠誠於妻子，卻突然被傳與周秀娜有關，甚至連當時星島集團的主席，已故富翁何柱國，也曾口頭問他與周的關係。李家誠稱思前想後，認為唯一可從這謠言中得益的人只有周秀娜，故當年已曾向她發出律師信，李家誠一再重申，他既不認識周秀娜，與對方亦無任何關繫。

李家誠被追問與周秀娜關係

入稟文件透露，李家誠在2016年3月4日，突被多間傳媒詢問他是否與女藝人周秀娜有關係，甚至當時星島集團的主席何柱國，也曾口頭問過他。李稱他當時一頭霧水，並指這完全是錯誤的謠言，並認為是周發出的。而當年3月《東方新地》就有報道提及這事，指周與超級富二代搭上，而李亦符合描述的條件。然而這消息在社交媒體不斷轉發。

李家誠認為周秀娜是唯一得益者

李家誠稱，他不知事件如何發生，但認為唯一在這謠言的得益者，就只有周秀娜，特別是周當時正為她的電影「iGirl夢情人」做宣傳，該片在2016年3月10日首映，女主角正是周秀娜，故有理由相信，周想利用製造這謠言，來宣傳她的娛樂事業。

李家誠曾向周秀娜發律師信

然而這個謠言繼續在社交平台上流傳，並不斷有「網紅」提及，對李及李的家人造成傷害，但李認為周仍繼續惡意地再用此作宣傳。李稱他曾於2016年3月4日向周發出律師信，同月10日的《壹週刊》亦有提到，指周自製緋聞，但周知「玩大咗」後已改口。

案件編號：HCA 298/2026