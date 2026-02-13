李家誠10年前發律師信警告周秀娜　徐子淇曾受訪：絕對相信老公

恒基兆業（0012）聯席董事局主席兼董事總經理李家誠今日（13日）採取法律行動，入稟香港高等法院向藝人周秀娜、5個YouTube頻道及 Google LLC作出提告，震驚全城。李家誠透過律師發聲明指，對於多年來有關他與周秀娜之虛假傳聞及失實討論，他有理由相信周秀娜是策劃及引發整個失實傳聞的源頭，而她散播失實傳聞的自私動機為藉此增加個人曝光及宣傳其電影作品。李家誠聲明，他與周秀娜絕無任何關係，亦從不認識周秀娜。

聲明指，李家誠有理由相信相關討論，源於2016年周秀娜在宣傳她主演電影期間的惡意行為，引發大量媒體以「搭上已婚超級富二代」等字眼標題，虛構新聞炒作，導致公眾產生誤會，認為李家誠和周秀娜有特別關係，藉此為其個人利益吸引傳媒關注。就此，李家誠已於2016年發出律師信警告周秀娜。

李家誠今日（13日）採取法律行動，入稟香港高等法院向藝人周秀娜、5個YouTube頻道及 Google LLC作出提告。（資料圖片/羅國輝攝）

李家誠與徐子淇曾接受專欄記者訪問

翻查資料，李家誠和徐子淇於2021年2月曾經在資深娛樂記者「白露眉」的專欄中接受訪問，文章提及一單「詭異的緋聞」，指坊間自2016年開始一直盛傳女星CC與一位有妻室的超級富二代發展地下情，雖然沒有指名道姓，但卻令人聯想是到是李家誠。當時李家誠和太太徐子淇表示有所聞，徐子淇還大方回應說：「有聽過，但我絕對相信老公，我都聽過有人借我哋大做文章。我好清楚老公係唔認識呢位女星！」徐子淇對事件感到莫明其妙，質疑有人存心造謠。

李家誠：關我乜事呢！

訪問中，李家誠亦有作出澄清說：「我真係唔識佢，俾人咁樣傳法，最初我都冇放喺心上，只要老婆信我，我都冇理，但呢單嘢一直係咁傳落去，傳咗年幾仲未完，我開始想追查吓，到底係乜嘢有心人要作啲咁嘅嘢出嚟！」對於傳聞更指CC女星秘密在外地誕一子，暗示父親身份不簡單，李家誠當時已透露有私下採取法律行動，但謠傳仍未止，他直說：「關我乜事呢！」、「真係會激氣！」

CC女星英文縮寫露端倪

此時，「白露眉」揭開真相，指是CC女星為宣傳新電影，團隊想自製緋聞，後來知道得罪李氏夫婦才改口風，讓媒體不要糊亂猜測，表示超級富二代根本不存在。當時CC女星的真實身份，網友在評論區都指向同一個，就是嫩模始祖周秀娜，她的英文名是Chrissie Chau，正好符合CC的代號。

