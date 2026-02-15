阿嬌美貌身形再登巔峰　阿Sa服裝臃腫腹部隆起被網民指孕味濃

由阿嬌鍾欣潼及阿Sa蔡卓妍組成的Twins出道至今25年，人氣一直有增無減，每逢開演唱會仍火速爆滿。Twins於昨日（13日）舉行了第一場「25週年1314新春限定」粉絲見面會，有大批粉絲都在社交平台分享現場情況，瘦身成功的阿嬌靚爆現身，令粉絲高呼：「$1680太值了！」

適逢出道25周年，Twins宣布將於2月13日及14日在香港AXA dreamland 安盛創夢館舉行「25週年1314新春限定」粉絲見面會，更是新春限定及香港限定版，只此兩場，絕無加場及巡演。（IG@twinshk）

Twins 25周年粉絲見面會。（官方提供圖片）

Twins邊唱邊落台跟fans作超近距離接觸，現場氣氛high爆！（官方提供圖片）

阿嬌阿Sa凍齡力驚人！（小紅書）

阿嬌零死角美貌超驚艷

從多位粉絲分享的片段中，阿嬌換上白色露肩喱士短裙亮相獻唱，瘦身成功的阿嬌身材處於人生巔峰，零死角美貌驚艷全場粉絲。有粉絲更留言表示：「來感受一下阿嬌的美貌暴擊吧！」、「阿嬌真的越來越美了！😭 怎麽樣才能做到25年如一日的美😍」、「又瘦了！」、「天啊 實在太美了」、「好喜歡阿嬌的哈哈哈豪邁的笑聲」、「好喜歡阿嬌說話搞笑又精警」。

阿嬌零死角美貌驚艷大批粉絲。（官方提供圖片）

阿嬌瘦身成功沒有復胖！（小紅書）

阿嬌身形處於巔峰狀態。（小紅書）

阿嬌好靚！（小紅書）

阿Sa孕味濃？

一向保養得宜的阿Sa亦以透視長裙亮相，不過上身穿上鬆身厚外套，稍微顯得有點臃腫，肚部位置看起來有點微微隆起。有不少粉絲都有錯覺阿Sa孕味濃，並留言指：「阿Sa這麽臉變扁平了」、「這身裝扮好災難」、「要換造型師了」、「Sa懷孕了嗎，看著有點腫」、「阿sa眼睛變小了」、「阿sa腫了」、「阿sa也胖了」。不過有網民認為只是服裝及化妝的問題：「是化妝師問題」、「只是老了」。

阿Sa穿上鬆身厚外套。（小紅書）

阿Sa肚部位置看起來有點微微隆起。（小紅書）

有網民指阿Sa眼鏡突然變小了。（小紅書）

