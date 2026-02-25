校服的裙擺劇情｜最新追劇日曆／播出時間＋演員角色簡介

《校服的裙擺》陸劇，改編自饒雪漫同名小説。有駱麗娜作為編劇，林初寒為執導，由謝彬彬、張昕懿領銜主演的一套以青春愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《校服的裙擺》電視劇情大綱

天賦異稟的大提琴少女伊藍（張昕懿 飾），因痛失摯親的沉重打擊而被迫荒廢琴藝。步入初中後，她被羅寧子的小提琴聲吸引。然而，現實的挫敗接踵而至，與羅寧子考進同一所高中後，伊藍卻在校園樂團的選拔中落选。就在意志消沉之際，青梅竹馬的童小樂（謝彬彬 飾）始終伴隨左右，在其真誠的鼓舞下，伊藍決定自組三重奏樂團，以此向優秀的羅寧子發起正面挑戰。

在籌備樂團的艱辛過程中，伊藍先後招攬了性格活潑的追星少女鋼琴手喬萌萌，以及家境優渥的「富二代」小提琴手陳凡。這支臨時拼湊的隊伍在排練期間衝突不斷，但在伊藍的堅持與赤誠帶領下，最終克服重重阻礙，成功贏得了全校師生的肯定與尊重。

與此同時，童小樂在支持伊藍追尋音樂夢的過程中，亦重新拾起對攝影的熱愛。他學會了如何處理與父母之間的矛盾，在導師的悉心指引下，立志投身新聞攝影事業。這對少年少女在大學校園重聚，伊藍從昔日的迷惘女孩蛻變成獨立勇敢的追夢人；而童小樂則透過鏡頭洞察世情，在追尋真相的同時完成了自我救贖。兩人由最初愛鬥嘴的歡喜冤家，在經歷了種種治愈與扶持後，最終從青梅竹馬的朋友關係發展成為戀人。

《校服的裙擺》播出時間

《校服的裙擺》電視劇幾時播?《校服的裙擺》於2月25日 播放，一共有24集，由愛奇藝播放。2月25日起， VIP會員首更8集，每日12:00更新4集。3月4起，非會員每週四至周日12:00各更新1集。

《校服的裙擺》演員

謝彬彬 飾 童小樂

（謝彬彬微博）

張昕懿 飾 伊藍