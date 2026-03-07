佘詩曼、翁嘉穗出席香港癌症基金會慈善晚宴 王灝兒激罕露面

一年一度全城矚目的社交盛事，香港癌症基金會 2026 年慈善 晚宴於 3 月 6 日圓滿舉行。當晚雲集逾 260 位商賈名流及好友嘉賓，共度難忘一夜。今年 晚宴以璀璨華光「RADIANCE」為主題，標誌著癌症基金會的一個重要里程碑，並一同慶 賀慈善晚宴 35 年來的非凡成就。

香港癌症基金會創辦人及總幹事羅莎莉女士表示：「由衷感謝多年來忠實支持癌症基金 會的各界人士。憑藉各位的無私捐助，今晚的活動讓我們得以持續為受癌症影響的人士 提供免費的專業支援服務。本人謹此向所有支持本會的善長致以最誠摯的謝意，讓我們 攜手同行，確保抗癌路上不孤單。」

慈善晚宴假 The Henderson 頂層全玻璃天幕宴會廳 Cloud 39 舉行，場地華麗璀璨，氣氛高 雅。活動亦獲得享譽國際的倫敦珠寶品牌 David Morris 贊助，為嘉賓呈獻華貴不凡的珠寶 展示環節，並慷慨捐出珍品以供慈善拍賣。而酩悅香檳（Moët & Chandon）、著名時尚雜 誌《#legend》及路易威登（Louis Vuitton）亦對晚宴提供全力支持。此外，「癌症基金會 粉紅革命」粉紅大使佘詩曼小姐，連同眾多名人嘉賓親臨現場，嘉賓包括：何廣沛、向 海嵐、柏天男、王灝兒、ANSONBEAN、七仙羽、翁嘉穗、樂易玲、黃俊豪、蔡頌思等，星 光熠熠，癌症基金會衷心感謝各贊助單位及來賓的鼎力參與。

佘詩曼表示：「今晚深感榮幸，獲癌症基金會邀請出席慈善晚宴。癌症影響廣泛，無論 是患者本身，或是身邊的照顧者，皆需要適切的支援。我很高興今晚見到眾多善長人翁 齊心慷慨支持癌症基金會，籌得的善款將能為更多受癌症影響的人士提供支援。」

另外，何廣沛亦稱：「今天參加香港癌症基金的晚宴，我感到非常榮幸。香港癌症基金 創辦至今已經有 35 年，持續為無數家庭帶來希望，而癌症的影響無法忽視，希望透過這 個晚宴，能夠籌集到更多款項，以便為癌症患者及家屬提供更好的支援。」

大會當晚安排了一連串令人目不暇給的國際級精彩節目，為賓客帶來非凡的感官享受， 營造出璀璨耀目的氛圍。慈善拍賣更是全場焦點之一，多件珍品雲集同場爭輝，以供善 長競投，包括 David Morris 的兩件華麗珠寶、路易威登 Louis Vuitton 精品手袋、香港前衛 行為藝術家郭孟浩先生（蛙王）的佳作《Jungle Art》、Moët & Chandon 高級香檳，以及 雕塑泰斗李展輝先生的非凡作品《Mountain and Stream》等，競投氣氛非常熱烈。

慈善晚宴成功為癌症基金會的免費支援服務籌募善款，並匯聚社會各界的愛心與力量