TVB億萬駙馬自爆情人節被打入冷宮　想做一事但太太「冇乜興趣」

現年44歲的星、馬雙料視帝阿Ben袁偉豪，雖然近年少了劇集出街，早前更自爆至今在TVB劇處於「零存貨」狀態，但他卻多了時間陪屋企人同做自己喜歡的事情，如去年舉行了個人演唱會，早前又到馬來西亞，接拍跨國犯罪電影《BLACK OPS》。不過昨日情人節。出名愛妻的袁偉豪卻「失寵」，他在Threads發文大吐苦水，絞盡腦汁諗住同太太慶祝，卻慘遭「食檸檬」。

袁偉豪於2018年《萬千星輝賀台慶》中憑劇集《棟仁的時光》獲得「馬來西亞最喜愛TVB男主角」和「新加坡最喜愛TVB男主角」兩個獎項。（IG@benontheroad）

袁偉豪去年到廣州開騷獲得好評。（IG圖片）

袁偉豪早前到馬來西亞，接拍跨國犯罪電影《BLACK OPS》。（IG@benontheroad）

袁偉豪情人節遭張寶兒請「食檸檬」

袁偉豪與港姐太太張寶兒婚後「兩年抱兩」，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年11月再迎來細仔「袁氹氹」，組織幸福的四口之家，但沒想到「前世情人」們的到來，令袁偉豪在情人節被打入冷宮，他寫道：「今個情人節，靜靜咁坐喺屋企，想去睇場戲，太太好似冇乜興趣，開住個YouTube，睇嚟睇去都係嗰啲嘢。不如聽朝一早揸電單車食早餐？

佢話上晝要車阿仔返gym，好我改期，反正條電單車時（匙）唔見咗又未搵得返，其實結咗婚真係唔係好需要情人節。」

袁偉豪和太太張寶兒，去年11月再迎來細仔「袁氹氹」。（IG@benontheroad）

一家四口幸福美滿。（IG@benontheroad）

「花式放閃」獲網民共鳴

雖然袁偉豪字裡行間好似充滿委屈，但其實是「花式」曬幸福，他解釋：「因為有咗小朋友已經好足夠，祝天下有情人終成眷屬眷」不少網民感同身受，留言安慰：「生咗小朋友後人生進入另一階段，大家焦點會去晒小朋友度，你或你太太是但一個都有可能唔會做返拍拖或結婚二人世界事嘅浪漫，你要開始接受！我都係咁。」、「其實有了小寶寶後，每天都係情人節。祝你們情人節快樂⋯⋯永遠幸福快樂」。

袁偉豪在情人節曬出與大仔的父子合照。（IG@benontheroad）

袁偉豪講笑情人節被打入冷宮。（IG@benontheroad）

袁偉豪花式放閃。（threads截圖）

回顧這段感情，兩人初期因女方家世顯赫，外界曾一度以「女尊男卑」、「億萬駙馬」等標籤形容袁偉豪，令他承受不少壓力，但時間證明了一切，兩人婚後愈愛愈濃，袁偉豪一步步以實際行動證明自己是工作養家的真漢子，張寶兒亦力撐老公是潛質股。如今，袁偉豪一家四口甜蜜幸福，這段曾不被看好的婚姻，最終贏得了大眾的滿滿祝福。

張寶兒和袁偉豪結婚至今keep住恩愛。（IG@_bowiecheung）

So Sweet！（IG@_bowiecheung）