香港巨星之子驚傳新年前入院　曾因身體問題緊急入院做手術

「歌神」許冠傑的細仔許懷谷（Scottie）2009年12月於清水灣俱樂部筳開十四席與拍拖4年的女友林鈺雯（Ida）結婚，婚後誕下一子一女，組成四口幸福的家。昨日他上載了一家人慶祝生日的相片，他說：「Thank you everyone that wished me a Happy Birthday. Love to all of you and hope you all had a nice Valentine’s Day! My wish is not only for me but all of you to stay healthy cause aging sucks ass. Even the nurses threw a surprise party for me during my check up hahahaha.（謝謝大家對我的生日祝福。愛你們每一位，也希望你們都度過了一個愉快的情人節！我的願望不只是為了自己，也希望大家都能保持健康，因為變老真的超級爛。甚至連護士們在我去做檢查的時候，都幫我辦了一個驚喜派對，哈哈哈）」。

睇落好好食。（IG@scottiehui）

一家人好開心。（IG@scottiehui）

好靚個蛋糕。（IG@scottiehui）

許懷谷入院檢查

不過，許懷谷在這輯相中，驚現一張他與護士們的合照，令人擔心他是否有甚麼問題而要入院，不過文中他亦提到，自己只是檢查一下，相信沒甚麼大礙。

2013年，許懷谷因為腎石問題而需要緊急入院做手術，他指腎石原本只有一粒，但因為堵塞的問題，而需要做手術去弄碎它。他當時亦有分享自己的腎石碎，可以見到石碎體積不算太小。

與護士合照。（IG@scottiehui）

護士好貼心。（IG@scottiehui）

許冠傑育有兩子，許懷欣同許懷谷。（IG圖片）