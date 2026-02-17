TVB視后近年再走紅不忘養育之恩　接102歲工人出院食團年飯嘆雪糕

現年55歲的宣萱重演古天樂新戲《尋秦記》電影版，最近電影上映，在港人氣再創高峰，工作接過不停。宣萱近年外闖成功，一奪新加坡視后。農曆新年她在香港度歲，雖然爆紅吸金力直線上升，但依然不忘本，到老人院接有養育之恩、年屆102歲的工人姐姐出院慶節，相當有愛！

電影版《尋秦記》中，郭羨妮與宣萱與古天樂一起，二人共侍一夫。（《尋秦記》電影版劇照）

宣萱拒取悅他人而在有選擇的情況之下離開TVB。（陳順禎 攝）

宣萱接102歲工人姐姐食團年飯

宣萱昨日（2月16日）在Instagram分享接工人姐姐「英姐」外出食團年飯的照片。英姐當宣萱親生女般照顧多年，兩人關係早尤如親人，宣萱百忙之中亦會抽空陪伴英姐。宣萱今年揸車接英姐出老人院食團年飯，英姐坐在後座舉起手指公與宣萱合照，宣萱又帶老人家食雪糕，當英姐親生阿媽愛錫。宣萱透露今年英姐邁向103歲，英姐看上去依然精神健康，宣萱發文：「開心年二九！除夕好快樂！102邁向103.」。

宣萱離開TVB事業不跌反升

宣萱拍下許多TVB經典劇集，包括《難兄難弟》、《刑事偵緝檔案IV》、《尋秦記》、《戇夫成龍》、《阿旺新傳》。宣萱早於1999年已憑《刑事偵緝檔案IV》，奪得萬千星輝頒獎典禮「最佳女主角獎」，晉身視后之列。宣萱近年演出《巨塔之后》表現令人眼前一亮，憑劇集《誰殺了她》在新加坡勇奪視后寶座，以一口流利貴氣的英式口音發表得獎感言，獲一眾網民大加讚賞。宣萱早前在陳志雲訪問中透露因不懂得刷鞋，覺得辛苦「夾唔到」，故離開TVB。宣萱離巢後事業不跌反升，回港出行還是搭巴士，生活貼地。

