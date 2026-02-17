「御用宮女」做百億少奶曬一家四口拜年照　「父女戀」曾不被看好

落選港姐李美慧（Vivi），2018年閃嫁比她年長25歲的百億富豪曾文豪，婚後三年抱兩，湊成一個「好」字，榮升百億少奶的她生活無憂。適逢農曆新年，李美慧亦在社交平台分享一家四口的溫馨合照向大家拜年，相中見她們身處豪宅之中，不但居住環境闊落，一家人更是笑容滿面，幸福之情溢於言表！

李美慧祝大家恭喜發財！（IG/@vivi326）

豪宅曬溫馨全家福 仔女顏值極高

李美慧與老公曾文豪以及一對仔女齊齊出鏡，照片中只見李美慧保養得宜，皮膚白滑，完全看不出已是兩孩之母。身旁的老公曾文豪精神奕奕，雖然兩人年齡相差25載，但同框畫面毫無違和感，反而流露出一種細水長流的溫馨最搶鏡的莫過於一對寶貝仔女，活潑精靈相當可愛。一家四口身處的豪宅背景亦成為焦點，裝修奢華大氣，盡顯百億豪門氣派。

李美慧仔女顏值極高。（IG/@vivi326）

昔日「父女戀」不被看好 今用行動證真愛

李美慧參選2006年港姐落選後加入TVB，多飾演宮女或茄哩啡角色，星途平平。直到2018年，她突然宣布與曾文豪結婚，由於男方比她大25歲，且這段「父女戀」發展迅速，當時外界普遍不看好。不過，李美慧一於少理閒言閒語，婚後專心相夫教子，做跟得夫人陪老公周遊列國，又不時大曬一家人滑雪、出海的富貴生活。

李美慧日前獲老公慶生！（IG/@vivi326）

李美慧親力親為照顧一對仔女！（IG/@vivi326）

李美慧與囡囡落力為國家隊及香港隊打氣。（IG：@vivi326）

李美慧已為百億闊太！（IG/@sherrychen621）