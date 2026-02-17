78歲汪明荃年初一屋企最熱鬧　紅噹噹拍開箱片手顫抖健康惹關注

今天（17日）是大年初一，娛樂圈一片喜氣洋洋。身為TVB「鎮台之寶」的「阿姐」汪明荃，其寓所向來是後輩拜年的熱門地點。今年也不例外，按照慣例，周嘉洛、周奕瑋、阮浩棕等一班後輩早已上門向阿姐及羅家英拜年，場面相當熱鬧。不過，日前阿姐在社交平台展示客戶送贈的名貴麻雀賀年禮物的影片時，有眼尖網民發現，她在近鏡開箱時雙手疑似不停顫抖，令外界擔心78歲的阿姐的健康情況。

大年初一，汪明荃一身紅噹噹好醒神。（IG@wang_liza）

周奕瑋、阮浩棕去阿姐屋企拜年。（IG@wang_liza）

周嘉洛攬實阿姐。（IG@wang_liza）

自嘲不懂打牌

影片中，阿姐一身紅衣喜氣洋洋，穿一套剪裁高貴的深紅色套裝，並化上精緻妝容，收到由銀行送出的紅色巨型禮盒。她一抱起禮盒便直言：「呢個箱相當之重，有份量！紅色紅噹噹就最好！」 雖然阿姐笑言自己不太懂得打牌，但仍細心逐一打開細心介紹。最後阿姐更雙手合十，祝願大家新年打牌常勝、「食糊」兼行好運。

阿姐日前拍開箱片，真係好重。（IG@wang_liza）

仲同大家拜早年。（IG@wang_liza）

開扣手部顫抖引熱議

不過，當鏡頭拉近拍攝阿姐打開禮物盒的動作時，有細心粉絲留意到，阿姐在用力打開金屬扣，以及逐層抽起麻雀托盤時，雙手出現了幾次明顯的顫抖。這一幕令不少粉絲大感心痛，擔心阿姐健康亮紅燈，紛紛留言叮囑她要多加休息，「阿姐要健康呀！」、「凡事慢一點」。

然而，亦有大批網民認為大家無需過於驚慌，力撐阿姐身體無恙。他們指出該禮盒結構繁複且「相當之重」，連阿姐自己都驚嘆其重量，單手拿起沉甸甸的麻雀層架自然要花費不少力氣。手部的輕微顫抖很可能只是用力過度所致的自然生理反應，加上阿姐說話中氣十足，相信並非健康問題，大家無需過分擔憂。

近鏡拍攝到，阿姐開箱時手部微微顫抖。（IG@wang_liza）

要拉出麻雀層架唔容易。（IG@wang_liza）

