花旦小花齊發功發性感福利照　俞可程與鄧凱文憑美腿玉背先勝一籌

各女星在大年初一紛紛於社交平台分享「靚相」，以賀年福利照片為粉絲送上新春祝福。今年的「賀年福利戰」尤為熱鬧，除了早前的陳熙蕊與白雲外，一眾的TVB當家花旦或是各港姐小花也不甘示弱，各自施展美麗魔法進行「福利競技」。

視后龔嘉欣宛如仙子

視后龔嘉欣選穿一套淺綠色單肩紗裙，在桃花樹下宛如仙子飄然而至，散發著清新脫俗的氣質；而最佳女配角傅嘉莉則大膽選擇紅色長裙，以充滿誘惑的姿態在椅子上展現修長白滑的雙腿；另一邊，港姐冠軍黃嘉雯則以酷感十足的黑色皮衣短褲搭配長靴登場，與愛駒「飛馬座」共同亮相，人馬同樣散發富貴之氣。加上其他眾多女星各自彰顯獨特魅力，為馬年增添了不少熱度和視覺享受。

「東張女神」俞可程與鄧凱文先勝一籌

另外，「東張女神」俞可程與鄧凱文也憑美腿與玉背吸睛無數。俞可程身穿黑色開衩短旗袍，以古典優雅中展現性感的現代感；鄧凱文則以火紅喱士長裙大騷玉背，喜慶而嫵媚。鍾翠詩大膽選擇以紅色喱士透視旗袍亮相，更將她細膩柔美的美背完美呈現。

今屆賀年照片中，各位女星八仙過海各顯神通，以性感、典雅、俏皮等各種風格迎接新年，無疑成為馬年伊始最熱烈的一場視覺盛宴，也讓無數粉絲一飽眼福之餘，感受到濃厚的新春歡愉氛圍。

