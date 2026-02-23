樂壇天王被爆離婚戒酒後神隱多時　年初一走出陰霾近照狀態Fit爆

53歲樂壇天王鄭中基（Ronald）曾與阿Sa離婚，後與前有線娛樂新聞主播余思敏組成四口之家，結婚14年。近年他爆出「經理人風波」，突然指控經理人何慶湘被指工作及道德操守有問題終止合作，更傳出感情糾紛。鄭中基一度因個人情緒及健康問題，暫停演藝工作到美國戒酒。去年他現身家事法庭閉門聆訊，6月發聲明承認與余思敏正辦離婚手續。鄭中基被爆辦離婚後，余思敏曾現身慈山寺與黃心美擔坐義工，鄭中基則不時獨自一人現身不同場合。大年初一，鄭中基被發現現身新加坡環球影城，狀態Fit爆！

鄭中基一家四口。(ig圖片)

鄭中基與前妻余思敏。(ig圖片)

鄭中基大年初一現身新加坡氣色佳

鄭中基在大年初一現身新加坡環球影城。他穿上短袖衫，拎住把遮，笑到「四萬咁口」心情大靚與粉絲影相。網民發文指鄭中基在玩遊樂設施，更友善祝對方新年快樂，「大年初一，在新加坡環球影城里偶遇了鄭中基。在玩"小龍飛行學院"的時候，他接力了我的座位，一整個大對視，就認出了鄭老師，鄭中基老師人很好，有求必應，合照後互相問了新年好，真是太巧了！」另有不少人在新加坡見到鄭中基，鄭中基均心情極佳地打卡。

鄭中基與爸爸鄭東漢抵達灣仔的家事法庭。（陳順禎攝）

鄭中基突然宣布與經理人何慶湘中止合作關係，並指對方工作和道德操守有問題，但有指二人一直未斬纜。（Facebook@Ronald Cheng 鄭中基）

鄭中基被爆每月贍養費6位數

鄭中基與余思敏打離婚官司期間，有傳聞指鄭中基向余思敏提出的贍養費金額為每月8,000港元。由於鄭家家底豐厚，加上一對子女鄭梓喬及鄭梓仁一直就讀名校，該金額被外界質疑不足以支撐日常生活開支。其後鄭中基發聲明，強調8000元贍養費的傳聞與事實嚴重不符；而親自陪同兒子山庭的鄭東漢，表示兒子離婚後將會月付六位數字以上的費用，遠高於傳聞的8000元，足以應付子女的日常開支。

鄭中基現身新加坡環球影城玩。（小紅書）

氣色好好。（小紅書）