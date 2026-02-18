千禧女神生完四胎身形依然如少女　與家人外遊度歲近照驚豔網民

現年49歲的楊張新悅，1997年正式入行，因參加校花選舉而走紅，隨後成為歌手及演員作多棲發展，曾奪得「叱咤樂壇生力軍女歌手」銅獎，也憑劇集《撻出愛火花》一角飾演「羅晶晶」一角入屋，當時更成為不少少男心目中的女神。到2007年，楊張新悅下嫁楊哲安後便淡出幕前，專心相夫教子，並先後為夫家誕下4位千金，當中大女早兩年因為患了甲型流感，加上有細菌進入了腦引發腦膜炎、敗血症、猩紅熱、毒性休克症，導致危殆在深切治療部昏迷了十多日，險進鬼門關，令兩夫婦一度憂心忡忡，幸好最後吉人天相，同時也跟珍惜家人相聚時刻。適逢農曆新年，楊張新悅一家六口特意飛往熱帶國家避寒度歲，更開心分享全家福，場面溫馨。

楊張新悅憑劇集《撻出愛火花》一角飾演「羅晶晶」一角入屋，當時更成為不少少男心目中的女神。（電視畫面）

楊張新悅當年與謝霆鋒成為經典CP，更曾傳出緋聞。（電視畫面）

楊張新悅2007年與楊哲安結婚，婚後專心相夫教子，並先後為夫家誕下4位千金，（IG@nicolacheungyoung）

楊張新悅生完四胎身形依然如少女（IG@nicolacheungyoung）

大女暴長身高追平媽咪 細女黐實爹哋好嬌嗲

從楊張新悅分享的照片可見，一家人換上夏日裝束。最令人驚訝的是，兩名大女已經長得亭亭玉立，齊齊展示美腿，目測身高更已直逼媽咪；至於兩位年紀較小的女兒則乖巧地依靠在爸爸身邊。一家六口對鏡頭拱手作揖向網民送上新春祝福，每位成員都笑容燦爛，流露出幸福之情。

楊張新悅近年新年一家6口出外度歲。（IG@nicolacheungyoung）

一點都沒有「師奶味」。（IG@nicolacheungyoung）

無懼真面目示人 網民激讚：樣子不膠

除了全家福外，楊張新悅也有分享獨照，身穿黃色透視背心的她，大曬健康性感，四肢纖幼如少女，一點「師奶味」都沒有。她更拍片與粉絲拜年：「恭喜發財，馬年行大運！聽講今年就唔好著咁多紅，因為火馬已經火，所以我帶俾大家金，金銀滿屋、家肥屋潤，大家最緊要係想要嗰樣，得到嗰樣」。

享受陽光。（IG@nicolacheungyoung）

皮膚狀態極好。（IG@nicolacheungyoung）

楊張新悅在鏡頭前展現了極高自信，雖然即將「入5」兼身為四子之母，但不少網民大讚她保養得宜，感覺自然。紛紛留言：「還是那麼漂亮」、「點可以保持咁靚女」、「魚尾紋顯得好自然，樣子不膠」、「皮膚好緊緻」、「優雅地長大！」、「童年女神」。

網民讚楊張新悅優雅成長。（IG@nicolacheungyoung）