TVB淡出女星豪騷百蚊人民幣大利是銀紙扇　袋足2000蚊咀爆祥神爺

梅小惠與阮兆祥交情有40年，當年分手後，阮兆祥甚至搬到她家隔籬居住，陪伴她走出失戀的傷痛。過年期間，梅小惠向阮兆祥拜年，並在Instagram分享兩把100蚊人民幣扇子，更作狀咀咀兼向阮兆祥示愛！

梅小惠總能夠將自己最真一面呈現給阮兆祥。（IG/@muisiuwai）

梅小惠收阮兆祥2000蚊大利是

梅小惠分享兩張拜年相，相中梅小惠一手一把以多張100蚊人民幣利是製作的扇子，總共夾埋2000蚊，她舉起兩把銀紙扇子與阮兆祥合照，笑到「見牙唔見眼」。阮兆祥亦搭住梅小惠膊頭，另一張相中兩人更作狀咀咀。梅小惠發文指收到「能夠同你做兄弟~真係三生有幸 新年收到你大利是~更是永世無憂 祥神爺 愛你啊」，梅小惠更標註：「#兩肋插刀的好兄弟 #foreverbuddy」。

梅小惠說，自己在《皆大歡喜》時裝版很斯文、很鵪鶉，卻又不知所云。（劇照）

梅小惠當年參加健美小姐入行，她透露自己有跳開健康舞！（電視截圖）

阮兆祥曾表示「50歲娶梅小惠」

談到當年失戀，梅小惠曾接受車淑梅主持的《舊日的足跡》中講道：「大家唔知，其實祥仔當時都失戀，咪一齊相依為命囉，不過佢真係好錫我。」據知阮兆祥就曾經同小惠承諾過「50歲仲未嫁人就會娶佢」。後來他亦有解釋：「我好感激遇到梅小惠，但我哋之間從來都冇任何愛情，大家只係兄弟情，彼此之間已經好似家人咁。我哋會邀請對方同屋企人食飯，當初講嗰句說話，係想安慰小惠屋企人，因為嗰時佢失戀，我怕佢屋企人擔心先咁講。」實際上，阮兆祥目前身邊有一個拍拖多年，感情穩定的女朋友Crystal，阮兆祥更曾經向女友講笑：「如果我實踐50歲娶小惠嘅承諾，記得小惠做大，你做細。」不過阮兆祥曾透露與女友經歷過生死，2016年兩人駕車時遇上意外，座駕更起火焚燒，幸好兩人及時逃生，未有受傷，經歷過生死關頭的兩人早已認定對方。

至於梅小惠則曾與曾偉權拍拖13年。梅小惠21歲時跟曾偉權同居，梅小惠曾指當年相處上給了男方不少壓力，曾偉權卻很包容她，亦教曉她很多東西，是她的福氣。當年有傳梅小惠跟曾偉權分手，是因為女方想結婚，而曾偉權希望在事業上再拼博，二人因而有分岐，其後又再傳是馬來西亞女星葉麗儀介入二人戀情。梅小惠曾指分手對雙方而言也是傷害，感情沒對錯，慶幸當年她年紀還輕，很快便復原過來，但遺憾未能見曾偉權最後一面。去年她接受《香港01》專訪，透露分手後亦有人追，但有一些有好感、有發展潛力的對象，最終都不了了之。

梅小惠曬出2000蚊人民幣扇子。（IG@muisiuwai）