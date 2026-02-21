周秀娜勁敵轉行教瑜伽租場出意外　學生整親頭索償5萬心靈補償

現年37歲、有「浸大E神」之稱的楊焉（Carol，前名楊梓瑤）是一代性感女神，推出寫真集極受歡迎，當年是周秀娜的勁敵。她自2014年淡出娛樂圈後，近年成功轉型為瑜伽導師並開設自家Studio，更於2021年榮升人母，去年底還流出婚紗照，看似事業家庭雙豐收。

不過，楊焉近年亦黑氣纏身，2024年底她因食飯時「飲大咗」，貪玩即場挑戰做引體上升（Pull up challenge），一時失手頭部直撞水吧，最終重創入院縫針兼做手術；怎料死過翻生、身體才剛剛復原，她在年廿九竟然又收到一封掛號律師信，在自己開的瑜伽教室聲稱懷疑遇上「碰瓷黨」勒索，令她大感無奈發帖求助。

「浸大E神」Carol是一代性感女神，當年與周秀娜是勁敵。（寫真圖片）

前𡃁模Carol楊梓瑤（現名：楊焉）接拍《婚前試愛》，當年更有「浸大E神」的稱號。（電影劇照）

無視警告牌掛重袋中「頭獎」

楊焉在IG發文詳述這宗發生在去年10月底的一宗意外，事發當日她不在香港，回港後回到Studio，赫然發現廁所的掛衫架及廁紙架無故爛掉。一星期後，租場的老師才向她交代事件，楊焉寫道：「租場老師同我講個學生發生咗意外整親個頭，廁所個掛衫架唔夠力，個學生成個袋跌咗落嚟揼中自己個頭，然後話準備告我地⋯⋯？」而事後租場老師未有再update，楊焉亦忘記向保險公司申請索償。

Carol轉行做瑜伽導師。（IG：@charmainefong）

撰寫長文講述事發經過。（IG：@charmainefong）

索5萬「心靈補償」總數達8萬

楊焉強調，Studio內明明設有大約20個Locker（儲物櫃），且空間寬敞，該掛勾上方亦已清楚貼有「不能承重、不能掛袋」的警告標語，告示板也有寫明「自己要照顧自己安全」。據楊焉透露傷者的律師女朋友當日亦在場，事後寄掛號信提出索償要求，Carol續寫道：「佢車費、醫生費連埋條友既ID，心靈補償要5萬，件事要claim 8萬😱！」

受傷事主過過律師女朋友發掛號信，當中心靈補償要5萬元。（IG：@charmainefong）

懷疑自己遇上「碰瓷黨」

對此，楊焉直斥「Chi L sin（黐線）」，更提出質疑：「上網睇過間律師行嘅website，乜都做，幫人申訴公義、有為民請命，但係喺度蝦小店！牛高馬大標語告示唔睇，俾自己掛上去個袋揼中自己個頭、整爛人哋啲嘢，反過嚟告返我地😳！」接連遭遇血光之災與無妄之災，滿腹委屈的她懷疑自己遇上「碰瓷黨」，向網民求助：「請問大家有冇呢個經歷？點樣部署？係咪嗰啲夾埋同一個醫生律師係咁claim嗰啲無賴？」

Carol已婚及生小朋友。（IG：@charmainefong）

Carol於2024年底因食飯時「飲大咗」，貪玩即場挑戰做引體上升（Pull up challenge），一時失手頭部直撞水吧，最終重創入院縫針兼做手術，她在影片的結尾特別向老公道歉。（YouTube@Carol Yeung）

Carol前年發生意外，痛到講唔到嘢，她憶述當時情況仍然忍不住爆喊。（YouTube@Carol Yeung）

Carol楊焉現已為人母。（IG@yogicarol）

方皓玟和前有線主持陳如楓分別在IG貼上Carol楊焉婚禮照。（IG：@charmainefong）