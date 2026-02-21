陳山聰夜場激吻混血索女　樹熊式獻吻啜足5秒展現過人腰力

怎樣才能與夢中「男神/女神」接吻？除了實實在在地發夢之外，當上演員後與拍攝接吻應該是最可行的途徑！49歲「視帝」陳山聰入行34年，出演過無數經典角色，上至70歲婆婆下至13，14歲小妹妹都可能是他的粉絲！近日一段他被拍到，與一位後生靚女在酒吧激吻，其後片段更在網上瘋傳！



嘩！（ig@_reneeloh_）

陳山聰夜場激吻混血索女

其實，有關片段只是陳山聰與馬來西亞演員Renee Loh在馬來西亞賀歲電影《媽媽又要嫁》的其中一幕。Renee Loh在她的Instagram專頁上分享，這一幕是她的熒幕初吻，拍攝前知道「對手」是陳山聰後，心情既緊張又興奮，但伴隨的也有壓力和責任。她也自言，因為是她初次拍電影，所以特別擔心自己有太多NG。

正式拍之前，陳山聰和Renee Loh試位，務求一take過。（ig@_reneeloh_）

拍馬來西亞賀歲片

從短片可看到，未正式開拍前，Renee Loh與陳山聰預先對戲，務求可以不NG一take搞掂，不過Renee Loh與陳山聰試完謝後，就稍稍對着鏡頭說：「可是我唔想一take pass。」相當搞笑。

好好票房。（ig@_reneeloh_）

熊抱陳山聰超激

到了正式埋位，穿着民族服飾用手勾着陳山聰的頸後，就順勢起跳熊抱陳山聰，四目交頭後就激情擁吻了陳山聰，整個動作一氣呵成，十分流暢。導演一聲「good take」，就將Renee Loh和陳山聰拉回現實，而Renee Loh就尷尬地小步跑走，十分可愛！

場面好sweet！（ig@_reneeloh_）

陳山聰好好腰力！（ig@_reneeloh_）

誰是Renee Loh？

來自馬來西亞吉隆坡，現年30歲的Renee Loh是一位兼具美貌與話題性的新生代焦點。她在2023年「馬來西亞半島國際小姐」中大放異彩，一舉奪下季軍與「最上鏡小姐」雙料殊榮。而真正讓她人氣急升的，是參與了有「大馬版《單身即地獄》」之稱的戀愛實境秀《Play Safe Play Me》，憑藉亮眼外型與出眾氣質圈粉無數。最近更首次演出電影，在《媽媽又要嫁》中樹熊抱激吻陳山聰。

Renee Loh係2023年「馬來西亞半島國際小姐」季軍與「最上鏡小姐」雙料。（ig@_reneeloh_）

Renee Loh經營個人社交平台，也是一名美妝博主。（ig@_reneeloh_）

2023年「馬來西亞半島國際小姐」季軍與「最上鏡小姐」Renee Loh。（ig@_reneeloh_）

Renee Loh身材好fit。（ig@_reneeloh_）