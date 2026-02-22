兩屆TVB視帝消失幕前？　北上瘋狂吸金自爆連環受傷變地獄黑仔王

今年42歲的王浩信於2017年及2020年分別勇奪《萬千星輝頒獎典禮》「最佳男主角」獎，成為兩屆「視帝」。不過，明眼人都會發現，自2024年播出的《狀王之王》及《黑色月光》後，近年已再無新作。



《黑色月光》後再無港劇新作

雖說王浩信似是消失於幕前，但其實只不過是北上發展。從2022年開始，王浩信就已經開始北上發展，參演過內地劇集《家有姐妹》等，2024年更有抖音短劇《隱蔽的世界之秋蟬》，去年亦有央視8台播出的《黃雀》和抖音短劇《郭Sir！學警A班到齊！》以及《見怪》、《追龍番外篇之龍爭虎鬥》、《追龍番外篇之廉政大風暴》、《重出江湖》等一系列內地網絡電影。

轉戰內地狂吸金！

當然，還不少得有脫口秀節目《今晚開放麥》和皇牌節目《無限超越班》第三季，以及早前與吳卓羲、郭晉安、歐陽震華及高鈞賢一起登場跳《晚安大小姐》舞蹈的抖音節目《今晚好犀利》。

自爆拍打戲連環受傷

日前王浩信在小紅書更新近況，並為2025年做一個總結。他表示，去年拍了一部作品《砵蘭街行動》，但遭逢緒多意外，開機後第一日就扭傷腳，其後拍攝打戲時又傷到了手。一直到了拍攝另外歌套電影《生而有翼》和《重山江湖》時，傷勢才稍為好轉。

王浩信北上發展，一口氣拍了三套電影。（小紅書 截圖）

