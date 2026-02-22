張家輝新加坡表演關詠荷愛相隨　 擺脫「渣渣輝」唱腔獲讚似歌神

現年61歲的帝張家輝農曆新年期間獲邀到新加坡擔任晚宴表演嘉賓，難得開金口的他獻唱一曲《吻別》，完全擺脫「渣渣輝」唱腔，讓現場觀眾聽出耳油。而太太關詠荷亦有同行撐場，兩公婆在台下大方任影，被網民指兩人越來越似樣，極具「夫妻相」。

張家輝農曆新年期間獲邀到新加坡擔任晚宴表演嘉賓。

太太關詠荷亦有同行撐場，兩公婆在台下大方任影，被網民指兩人越來越似樣，極具「夫妻相」。

咬字清晰洗脫「渣渣輝」之名

當晚張家輝身穿紅色上衣現身，在台上演唱張學友的經典金曲《吻別》及《你是我心愛的姑娘》。以往他的普通話發音曾被網民笑稱「渣渣輝」，但這次發音清晰準確，表現淡定。不少網民看過現場片段後留言稱讚他唱歌好聽，更有人說：「繼承了張學友的音樂基因」。

張家輝在台上演唱張學友的經典金曲《吻別》

落台與觀眾握手掀高潮

表演期間，張家輝主動走下台與前排觀眾近距離握手互動，現場即時爆發陣陣尖叫聲。大批賓客紛紛舉起手機拍攝，氣氛熱烈。有觀眾事後在社交平台分享與他握手的片段，氣氛猶如小型粉絲見面會。

落台握手。

個個舉機影相。

走落台。

與現場人士近距離接觸。

但個樣都好「渣渣輝」！

關詠荷同行被讚撞樣老公

張家輝在台上表演，太太關詠荷亦在現場低調支持。近期關詠荷經常做「跟得太太」，上月陪老公飛到米蘭出席時裝周，新春期間又一起在新加坡度歲。當晚打扮樸素的她與老公在台下大方讓來賓拍照，毫無架子。網民看到兩人同框的照片後，紛紛指他們極具「夫妻相」，五官輪廓越來越相似，尤其是從側面看簡直如出一轍。

早前有粉絲在米蘭機場偶遇張家輝與關詠荷。

張家輝與關詠荷有影皆雙，食飯時又曾被偶遇。

夏韶聲早前開演唱會，張家輝和關詠荷合體現身支持。

林峯紅西裝登場連唱多首金曲

除了張家輝，當晚同場擔任表演嘉賓的還有林峯和歐陽震華。林峯穿上搶眼的紅色西裝外套登場，一口氣連唱多首金曲，包括《愛不疚》、《Chok》及《天命最高》。林峯在台上勁歌熱舞，同樣令台下觀眾歡呼聲不絕，氣氛熾熱。

林峯一口氣連唱多首金曲。

