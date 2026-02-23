玄學大師李居明昨日（22日）現身《粵劇特朗普4.0》活動，與龍貫天、鄧美玲、江欣燕、宋洪波、陳咏儀、郭啟輝、符樹旺、蘇鈺橋於開Show前出席拜神儀式。除了為新戲造勢，更即場為2026年演藝圈「把脈」。大師心情大好，透露近期粵劇與電影市場均傳來喜訊，更特別點名指馬年將會是「女星天下」。

玄學大師李居明與龍貫天、鄧美玲、江欣燕、宋洪波、陳咏儀、郭啟輝、符樹旺、蘇鈺橋於開Show前出席拜神儀式。(陳順禎 攝)

《粵劇特朗普》成功突圍

李居明大師在訪問中提到近年粵劇界的轉變，大師顯得相當自豪。他指出，傳統粵劇必須加入新意才能生存，例如他創作的「時事粵劇」，將特朗普等現代人物搬上舞台。他透露，相關作品在短短一星期內便售出超過5,400張門票，票房成績極為理想。他認為這種「跨界合作」是粵劇界的新刺激：「咁我諗最大嘅特色，就大家係覺得，除咗傳統粵劇之外，呢種時事嘅粵劇，大家都感覺到好新意。咁呢種新意嘅粵劇就係我哋粵劇行裏面，就能夠今次有啲跨界嘅藝人，嚟同我哋jam下！都非常之有意思，就係喺傳統嘅粵劇大家都睇得多啦，原來加多一個好似江欣燕咁樣嘅角色落嚟，令到我哋粵劇界都覺得好歡迎。另外，就將粵劇帶到比更多年青嘅觀眾，同埋更多界別嘅觀眾睇，咁呢樣嘢都係對於劇界嚟講係一個新嘅嘗試，同埋新嘅刺激。」李居明師傅更指今次跨界演出獲得空前的成功：「最少喺票房上面獲得一個好大嘅成功！」

李居明大師相當自豪在短短一星期內便售出超過5,400張門票。(陳順禎 攝)

李居明大師更提到《粵劇特朗普4.0》到開騷前仍在「飛紙仔」：「特朗普話關税戰，而家打官司輸咗，即刻改台詞啊，即係話要同佢繼續去搏鬥，都係要改台詞，咁所以日日都喺度改。」李居明大師表示看好今年的電影業：「今年我相信電影嘅票房都有改進，今年嘅賀歲片都係收得！咁我都啱啱聽呢個電話話新光黃埔今日又爆。」至於早前翁子光導演表示《金多寶》被排至「天地場」，李居明大師則表示有馬上跟進：「咁我就即刻喺新江黃埔同佢哋講有冇咁嘅情況，佢話冇！我哋都有中間場嘅，咁所以我哋都因應呢個原因呢，我哋儘量係擺佢好啲嘅檔期囉。」但因為《夜王》的需求量的確比《金多寶》高：「咁《金多寶》係蝕底啲，即係無論宣傳同cast，咁所以造成我哋戲院都係睇觀眾嘅反應。」

李居明大師更提到《粵劇特朗普4.0》到開騷前仍在「飛紙仔」。(陳順禎 攝)

李居明大師回應排片天地場問題，認《金多寶》宣傳同卡士都蝕底。(陳順禎 攝)

九紫離火星帶旺「大小姐」

2026年對香港演藝界而言是一個興旺的「好年」。他解釋，隨著九紫離火星飛臨東南方，這在卦象中代表「順卦」及「大小姐」，預示明年娛樂圈將會是女性當道的一年。大師笑言：「咁所以如果你係女性呢，今年可以惡啲之外呢，亦可以問老細加人工，都冇乜走雞㗎啦！所以喺娛樂圈呢，今年你留意所有女仔都係威曬啦。」李居明大師更點名周星馳的《女足》將會大收，因為裡面有不少的女演員。

李居明大師更點名周星馳的《女足》將會大收，因為裡面有不少的女演員。(陳順禎 攝)

展望未來，李居明大師對香港電影及劇場發展充滿信心，更直言不少政治人物的態度也開始轉向溫和，整體大環境有利於娛樂事業。他最後勉勵同業，在2026年這個「奇蹟之年」，大家要學會識變與應變，透過不斷創新來應對市場挑戰，定能創造出更多百花齊放的作品。李居明大師最後更幽默提醒：「男仔就係西北方擺個財箱，女仔西南方擺個財箱，呢個就係40年嘅經驗，你唔做你就笨啊！」